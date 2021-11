Arnautovic: «Sentivo che avrei segnato il rigore. Ringrazio i tifosi»

Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo la vittoria contro lo Spezia: le dichiarazioni dell’attaccante

Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo la vittoria contro lo Spezia. Le dichiarazioni dell’attaccante.

PAROLE – «Oggi per noi era molto importante vincere, soprattutto dopo la sconfitta col Venezia e i tre punti persi in casa. Sapevamo che Spezia era un campo difficile con un pubblico caldo e una squadra forte ma ce l’abbiamo fatta. Il rigore? Sentivo che avrei segnato e dopo il gol sono corso ad abbracciare Mihajlovic per festeggiare. Grazie ai nostri tifosi che anche oggi ci sono stati vicini».