Arrestato tifoso del Real Oviedo per insulti razzisti a Mbappé durante la sfida contro il Real Madrid. Le ultimissime notizie

La Polizia Nazionale spagnola ha arrestato un tifoso del Real Oviedo accusato di aver compiuto gesti e suoni a sfondo razzista durante la partita contro il Real Madrid, disputata il 24 agosto allo stadio Carlos Tartiere. L’episodio, avvenuto nel settore dei sostenitori locali, è stato confermato dalla Questura Superiore delle Asturie, che ha precisato come l’uomo sia stato identificato grazie all’analisi di immagini e video raccolti durante l’incontro.

Secondo le autorità, al 37° minuto di gioco – in concomitanza con l’esultanza per il primo gol del Real Madrid, firmato da Kylian Mbappé, attaccante francese campione del mondo nel 2018 e stella della nazionale transalpina – il tifoso avrebbe imitato movimenti e versi di una scimmia, gesto chiaramente offensivo e discriminatorio. L’episodio è stato denunciato ufficialmente dalla Liga de Fútbol Profesional (LFP) subito dopo la gara.

Il sospettato, una volta individuato, è stato convocato presso la sede della polizia, dove ha rilasciato una dichiarazione. Successivamente, è stato messo a disposizione del primo Giudice Istruttore di Oviedo con l’accusa di reato contro l’integrità morale e reato d’odio.

Oltre all’arresto, le autorità hanno proposto una sanzione amministrativa per violazione della Legge contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport. Tale normativa prevede, per le infrazioni molto gravi, multe comprese tra 60.000 e 650.000 euro, oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi per un periodo determinato.

La Questura ha inoltre ricordato che, secondo il Codice Penale spagnolo, i reati motivati dall’odio possono comportare una pena detentiva fino a tre anni di carcere.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il contrasto al razzismo negli stadi spagnoli, con la LFP e le autorità impegnate a perseguire con fermezza comportamenti discriminatori. Il caso di Oviedo, che coinvolge un giocatore di fama mondiale come Mbappé, rischia di diventare un precedente importante nella lotta contro l’intolleranza nel calcio professionistico.