Arsenal, Arteta: «Per alcuni giocatori questa è l’ultima stagione»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

SEMIFINALE – «È vero per alcuni giocatori potrebbe essere la loro ultima stagione per diversi motivi. Capisco quanto significhi per loro e quanto la vogliano. È la decima semifinale Europea per il club, quindi è un grande momento per noi».

AUBAMEYANG – «Ha giocato bene nell’ultima partita e si è sentito molto meglio rispetto ai giorni precedenti. Segnare un gol è molto importante per lui, quindi sta recuperando la condizione».