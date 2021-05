Arsenal, Aubameyang: «Villarreal partita più importante della mia carriera»

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro il Villarreal

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni.

«È la partita più importante della stagione e sappiamo di dover vincere. È una grande opportunità per arrivare in finale, giochiamo in casa e questa è forse la partita più importante della mia carriera nell’Arsenal. Vogliamo restituire qualcosa ai tifosi».