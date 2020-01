Arsenal: l’importanza nella manovra di David Luiz

Nonostante gli svarioni difensivi, David Luiz ha doti importanti nel palleggio. Dà verticalità all’Arsenal di Arteta

I giocatori dell’Arsenal hanno reagito bene al cambio di allenatore. Nelle prime partite di Arteta, al netto dei risultati, si sono visti segnali incoraggianti. I giocatori più in discussione sembrano rinati.

Contro il Manchester United, l’Arsenal in fase di possesso si è disposto con un 3241: Maitland-Niles agiva come terzino bloccato, mentre sull’altro lato Kolasinac si alzava per dare ampiezza. Con gli esterni alti e profondi, si è vista l’importanza di David Luiz nella manovra dell’Arsenal. Soprattutto nel gioco lungo, visto che con 17 lanci lunghi riusciti è stato il recordman del match. Un esempio nella slide sopra: Luiz serve molto bene un Kolasinac pronto ad aggredire la profondità