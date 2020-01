Arsenal Manchester United: Pepe fa la differenza

Pepe è stato tra i protagonisti di Arsenal-Manchester United. Forse la migliore prestazione con i Gunners

Pepe, il giocatore più costoso della storia dell’Arsenal, ha avuto un inizio di stagione molto difficile. Contro il Manchester United, l’ex Lille ha sfornato un’ottima prestazione, trovando la via della rete e affermandosi come principale generatore di occasioni della partita.

Arteta ha schierato i Gunners con un 4231 in cui Pepe agiva a destra. Il terzino sinistro, Kolasinac, era costantemente alto, mentre a destra Naitland Niles agiva più bloccato. Di conseguenza, Pepe giocava in una posizione più defilata, con Ozil che si allargava a destra per dialogare col compagno. Nella slide sopra si vede un tipico scaglionamento. Pepe largo, Maitland-Niles bloccato e Ozil più dentro al campo.