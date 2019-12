Arsenal: Mustafi sbaglia tutto sul gol di Abraham

L’errore di Mustafi è decisivo in Arsenal-Chelsea. Non accorcia bene su Abraham ed è poi leggero nella marcatura

Nonostante una prestazione incoraggiante per larghi tratti, l’Arsenal è uscito sconfitto dal match contro il Chelsea, con un crollo finale. Il gol finale di Abraham è un concentrato di errori, in cui i Gunners si sono fatti infilare in contropiede dopo il tentativo di riportarsi in vantaggio.

Il Chelsea aveva solo Abraham in avanti, eppure è stato trovato facilmente tra le linee. Tanto spazio tra difesa a centrocampo dei Gunners. Mustafi inizialmente fa per accorciare, ma poi resta bloccato per scappare all’indietro. Arsenal spaccato in due, con le marcature preventive che non funzionano.