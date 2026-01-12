Arsenal, cambia il futuro della giovane stella dei Gunners? Poco spazio con Arteta, può partire a gennaio. La rivelazione

Arsenal, il futuro della giovane stella potrebbe essere lontano dai Gunners. Potrebbe partire a gennaio. Chiuso da Arteta nelle rotazioni

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha riconosciuto che il giovane talento Ethan Nwaneri sta faticando a trovare spazio in questa stagione a causa dell’elevato numero di giocatori davanti a lui nelle gerarchie di squadra. Il diciottenne ha ottenuto una rara opportunità da titolare nel fine settimana, venendo schierato nel reparto offensivo durante la netta vittoria dei Gunners in FA Cup contro il Portsmouth, dopo l’iniziale svantaggio. Per Nwaneri si è trattato solamente della quarta titolarità stagionale, e nessuna di queste è arrivata in Premier League. Si tratta di un drastico calo rispetto alla scorsa stagione, quando l’esterno aveva collezionato ben 11 presenze dall’inizio in campionato, complice anche una crisi di infortuni che aveva colpito la rosa a metà stagione.

The Mirror scrive che la sua posizione all’interno della squadra è stata fortemente influenzata dalla campagna acquisti estiva del club, che ha visto l’arrivo di diversi giocatori di qualità nel suo ruolo. Gli innesti di Noni Madueke dal Chelsea e di Eberechi Eze dal Crystal Palace, andatisi ad aggiungere a stelle come Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, hanno reso complicatissimo per Nwaneri trovare un minutaggio costante.

Arteta si è comunque detto soddisfatto di avergli concesso un’occasione contro il Portsmouth: “Se lo meritava. A causa della profondità della rosa e dei giocatori che occupano quelle posizioni, non è riuscito a giocare molto. Oggi lo ha fatto, e penso abbia disputato dei minuti molto buoni”.

Lo scarso utilizzo di Nwaneri ha inevitabilmente alimentato le voci su una possibile cessione in prestito per favorire la sua crescita. Sia lui che Myles Lewis-Skelly non stanno godendo delle stesse opportunità della passata stagione e l’Arsenal potrebbe aprire a una soluzione temporanea altrove. Il Bournemouth, dopo la cessione di Antoine Semenyo al Manchester City, ha mostrato interesse.

La situazione è paradossale, considerando che solo la scorsa estate Nwaneri aveva firmato un nuovo contratto a lungo termine con l’Arsenal, definendo questa come la sua “prima vera stagione” da membro effettivo della prima squadra e sperando che la sua versatilità offensiva gli garantisse più spazio sotto la guida di Arteta.