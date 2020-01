Arsenal: Ozil e la compattezza che sta dando Arteta

L’Arsenal di Arteta è un progetto tattico in divenire. La squadra sta dimostrando compattezza e spirito di sacrificio

Il nuovo Arsenal di Arteta è una squadra in divenire. Non si riesce ancora forse ad essere costanti e dominanti nel palleggio come vorrebbe l’allenatore. Tuttavia, nei frangenti in cui ci si schiaccia dietro, i Gunners stanno mostrando una compattezza degna di nota. Anche per larghe fasi di match.

Un esempio nella slide sopra, con i londinesi asserragliati dietro. Ozil, Pepe e Aubameyang (ossia, i trequartisti dietro Lacazette) hanno tutti ripiegato dietro, occupano una posizione molto arretrata. Insomma, si sta vedendo grande generosità anche dai profili più creativi dell’Arsenal, segno che Arteta ha avuto presa sul gruppo.