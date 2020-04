Arsenal, Ozil: il tedesco resta un grande generatore di occasioni

Una delle prime mosse di Arteta sulla panchina dell’Arsenal è stata quella di cucire la squadra su Ozil. Con il nuovo allenatore, il tedesco è tornato cruciale nella rifinitura dei Gunners, toccando un’infinità di palloni. Va comunque specificato che, per quanto abbia avuto alcuni problemi con Emery, Ozil ha sempre avuto un grande peso nella manovra offensiva.

Despite registering less than a season's worth of Premier League minutes since the start of the 2018/19 season (3189), Mesut Ozil has still created at least 30 more goalscoring opportunities (83) than any other Arsenal player pic.twitter.com/i6X6WD9a5P

