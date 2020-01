Arsenal: Torreira è centrale nel nuovo progetto di Arteta

L’Arsenal di Arteta sta dando grande centralità a Torreira. Il nuovo allenatore sta puntando molto sul sudamericano

Una delle molte modifiche di Arteta in questo suo inizio di avventura all’Arsenal consiste nell’aver messo Lucas Torreira al centro del progetto tecnico. Finora, si è visto un 4231 con il centrocampista urugagio come mediano in coppia con Xhaka.

Arteta ha speso parole di elogio per l’ex Sampdoria, soprattutto per la generosità che ha messo in mezzo al campo. Se Xhaka tende a defilarsi di più, Torreira è costantemente in una posizione più interna, gli si chiede molto anche nell’uscita del pallone. Sembrava potesse andare via a gennaio, ma Torreira pare destinato a riscattare la sua avventura a Londra.