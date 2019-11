Arsenal Wolverhampton: perché è un match difficile per Emery

Il match contro il Wolverhampton sarà molto difficile per l’Arsenal di Emery. I Wolves hanno qualità che i Gunners soffrono

Dopo il pessimo inizio di stagione, la posizione dell’Arsenal di Emery è sempre più traballante. I Gunners manifestano scarsa solidità dietro, come dimostrano le parecchie rimonte subite.

Contro il Wolvherampton sarà molto difficile. La squadra di Nuno Espirito Santo è molto compatta in fase difensiva, con un 532 che copre molto bene gli spazi. Inoltre, i Wolves hanno dei velocisti di grande livello. Sembra la squadra giusta per far venire a galla i limiti dell’Arsenal.