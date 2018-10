Arturo Calabresi, figlio dell’ex Iena Paolo, meglio noto come “Biascica” in Boris ha segnato il gol del 2-2 nella sfida tra Bologna e Torino

Boris è stata una sitcom italiana prodotta tra il 2007 e il 2010. La serie, sottotitolata “la fuori serie italiana”, portava in scena il dietro le quinte di un set televisivo nel quale si stava girando “Gli occhi del cuore 2”, una fittizia serie televisiva italiana. Boris è stata una delle sitcom più seguite ad amate in assoluto in Italia. E ancora oggi, le repliche stanno avendo tantissimo successo sui social.

Tra i protagonisti della serie c’è senza subbio Augusto Biascica, il capo elettricista che si occupa di gestire le luci e che è un gran tifoso della Roma. Ma cosa c’entra tutto ciò con Arturo Calabresi? Arturo è figlio proprio di Augusto Biascica interpretato da un ottimo Paolo Calabresi diventato, grazie alla sua popolarità di quegli anni, una Iena nell’omonimo programma di Italia 1. Non siffatto padre, è stato inevitabile che Arturo si cimentasse nell’arte della recitazione e, infatti, 5 anni fa, prese parte all’episodio “L’Epifania” a fianco di suo padre Paolo. Arturo, ai tempi di Boris, giocava a calcio nella Roma e nei giallorossi ha disputato il Torneo di Viareggio e una Youth League.

Da allora di tempo ne è passato e dopo esser passato in prestito al Livorno, al Brescia, allo Spezia e al Foggia, è stato acquistato nell’ultima sessione di calciomercato al Bologna a titolo definitivo. Quest’anno sono già arrivate 5 presenze in Serie A e proprio oggi, Arturo ha segnato il primo gol nel massimo campionato italiano nel pareggio per 2-2 contro il Torino.