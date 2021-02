Kwadwo Asamoah si è presentato ai tifosi del Cagliari attraverso il proprio profilo Instagram: le dichiarazioni dell’ex esterno dell’Inter

«Ho avuto l’opportunità di conoscere in questi giorni Cagliari, città e persone fantastiche! Non vedo l’ora d’iniziare. Sono pronto a combattere per questi colori».