Ascoli, Bucchi: «Il Genoa negli ultimi minuti perdeva tempo, è un bel segnale per noi»

Cristian Bucchi, allenatore dell’Ascoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Serie B con il Genoa

Cristian Bucchi, allenatore dell’Ascoli, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Sfortunati sul palo di Dionisi, bravo poi Sabelli a salvare su Gondo, poi ancora è mancata precisione sulla successiva spaccata di Collocolo. Non siamo fortunati in questo periodo ma oggi visto un ottimo Ascoli i giovani hanno risposto molto bene, abbiamo recuperato al 30/40% anche Eramo e Dionisi. Il Genoa negli ultimi minuti perdeva tempo, è un bel segnale per noi. Bisogna pulire meglio le palle in attacco, nella ripresa siamo andati in maniera più positiva da questo punto di vista».