Asensio, si allontana il Milan, futuro in Premier League

Asensio verso la Premier League: lo spagnolo del Real Madrid sembra più lontano dall’Italia dove piace al Milan

Il futuro di Marco Asensio potrebbe essere in Premier League e non in Italia.

In base a quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset, infatti, Liverpool e Arsenal hanno messo gli occhi sullo spagnolo del Real Madrid e avrebbero le risorse per sostenere il pesante ingaggio da 6 milioni. In Serie A Asensio piace al Milan.