Asllani separato in casa Torino, quale futuro? L’Inter al lavoro per una nuova sistemazione: non mancano le richieste all’estero!

L’avventura di Kristjan Asllani con la maglia del Torino sembra essere giunta inesorabilmente ai titoli di coda. Il tema relativo al futuro del centrocampista albanese continua a tenere banco nell’ambiente granata, dove ormai si respira aria di addio anticipato. Il classe 2002, arrivato in estate in prestito dall’Inter, è finito ai margini del progetto tecnico guidato da Marco Baroni. Anche nell’ultima uscita contro l’Udinese, l’ex play dell’Empoli è rimasto a guardare per tutti i novanta minuti, confermando la tendenza già vista a Verona: il tecnico non lo considera più funzionale al suo scacchiere tattico, specialmente dopo l’abbandono del 4-3-3 iniziale per il quale il giocatore era stato specificamente ingaggiato.

La situazione impone una soluzione rapida sul mercato. La dirigenza del Torino, con in testa il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi, attende mosse concrete da Milano. L’Inter, proprietaria del cartellino, è al lavoro per trovare una nuova sistemazione che garantisca minutaggio al ragazzo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le piste più calde portano all’estero. Nelle ultime ore si è fatto avanti con decisione il Girona: il club spagnolo ha avviato contatti diretti con i nerazzurri e l’entourage del mediano per sondare il terreno su costi e formula del trasferimento. Non è l’unica opzione: dalla Francia si registra anche un interesse del Paris FC.

Nel frattempo, Asllani vive una situazione da “separato in casa” al Filadelfia. Pur allenandosi con la consueta professionalità e impegno, è chiaro che la sua testa sia altrove. Baroni continuerà a tenerlo in panchina nelle prossime gare, salvo emergenze assolute, per una ragione precisa: evitare infortuni che potrebbero far saltare le trattative in corso. L’obiettivo comune di Torino, Inter e giocatore è chiudere questa parentesi sfortunata e permettere al talento albanese di rimettersi in gioco altrove il prima possibile.