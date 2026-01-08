Connect with us

Aston Villa, è fatta per l’arrivo di Madjo! La baby stella sedicenne arriva dal Metz: le cifre

1 ora ago

Aston Villa, è fatta per l’arrivo di Madjo! La baby stella sedicenne arriva dal Metz: le cifre dell’operazione per il suo trasferimento

Colpo in prospettiva per l’Aston Villa. Come svelato dall’esperto Fabrizio Romano, i Villans hanno chiuso a sorpresa l’acquisto di Brian Madjo, prodigio sedicenne del Metz. L’operazione per il gioiello francese classe 2009 si è conclusa per 12 milioni di euro, con un contratto quinquennale già pronto e visite mediche fissate.

PAROLE – «L’Aston Villa ha raggiunto un accordo per ingaggiare il talento sedicenne Brian Madjo dal Metz, eccoci qui!
€ Accordo da 12 milioni di dollari per il gioiello nato nel 2009 con una mossa a sorpresa orchestrata da #AVFC dietro le quinte.
Contratto valido per 5 anni. Visita medica prenotata».

QUI: le ultime notizie sul calcio estero.

