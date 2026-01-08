Premier League
Aston Villa, è fatta per l’arrivo di Madjo! La baby stella sedicenne arriva dal Metz: le cifre
Aston Villa, è fatta per l’arrivo di Madjo! La baby stella sedicenne arriva dal Metz: le cifre dell’operazione per il suo trasferimento
Colpo in prospettiva per l’Aston Villa. Come svelato dall’esperto Fabrizio Romano, i Villans hanno chiuso a sorpresa l’acquisto di Brian Madjo, prodigio sedicenne del Metz. L’operazione per il gioiello francese classe 2009 si è conclusa per 12 milioni di euro, con un contratto quinquennale già pronto e visite mediche fissate.
🚨🟣🔵 EXCLUSIVE: Aston Villa agree deal to sign 16 year old talent Brian Madjo from Metz, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026
€12m deal agreed for 2009 born gem with surprise move orchestrated by #AVFC behind the scenes.
Contract valid for 5 years. Medical booked. 💣 pic.twitter.com/aci7UlcV5o
PAROLE – «L’Aston Villa ha raggiunto un accordo per ingaggiare il talento sedicenne Brian Madjo dal Metz, eccoci qui!
€ Accordo da 12 milioni di dollari per il gioiello nato nel 2009 con una mossa a sorpresa orchestrata da #AVFC dietro le quinte.
Contratto valido per 5 anni. Visita medica prenotata».
