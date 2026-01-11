Aston Villa, tentazione Abraham: ritorno di fiamma per l’ex Roma e Milan? La situazione

Aston Villa, tentazione Abraham: ritorno di fiamma per l’ex Roma e Milan? L’attaccante del Besiktas può tornare in Premier League

Il richiamo della Premier League torna a farsi sentire forte per Tammy Abraham. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato rilanciate dall’esperto Fabrizio Romano, l’Aston Villa sta seriamente valutando di riportare in patria il longilineo centravanti classe 1997. L’attaccante inglese, protagonista in Serie A con le maglie di Roma e Milan, è finito concretamente nel mirino del club di Birmingham per questa sessione invernale.

Nonostante i Villans abbiano già formalizzato l’accordo con Brian Madjo, la dirigenza di Villa Park non intende fermarsi. La volontà del club è quella di regalare al manager un ulteriore rinforzo di spessore per il reparto avanzato, cogliendo eventuali opportunità last-minute. Come confermato anche dal Telegraph, i primi contatti esplorativi sono già stati avviati per capire i margini economici della trattativa. Per Abraham si tratterebbe di un suggestivo ritorno nel calcio d’Oltremanica, pronto a mettere la sua fisicità e il suo fiuto del gol al servizio di una squadra ambiziosa che cerca alternative tattiche in attacco.

