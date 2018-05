Milan-Fiorentina, il ricordo delle due società in memoria di Davide Astori, ex capitano dei Viola e cresciuto nel settore giovanile rossonero

«Ciao Davide, #DA13» è il messaggio che si legge sui maxi-schermi dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, nel pre-partita di Milan-Fiorentina. La gara di campionato delle ore 18 è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2017/2018. Tutti i bambini che hanno accompagnato le squadre in campo hanno indossato le maglie numero 13 di Astori (sia Fiorentina che Milan).

L’ex capitano viola, deceduto lo scorso 4 marzo 2018 per morte cardiaca improvvisa seguita a bradiaritmia, è cresciuto nelle giovanili del Milan in cui ha militato per lunghi cinque anni dal 2001 al 2006. «Questa partita è anche per te, sempre nei nostri cuori» è il tweet pubblicato dalla società rossonera attraverso il proprio account ufficiale.