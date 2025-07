Atalanta, campagna abbonamenti chiusa a tempo di record: 15.300 iscrizioni per la stagione 2025/2026 - Calcio News 24

Atalanta, chiusa in largo anticipo la campagna abbonamenti: al primo giorno di vendita libera subito sold out con 15.300 occupanti

L’Atalanta fa le cose in grande e chiude in largo anticipo la sua campagna abbonamenti considerando il raggiungimento della quota massima 15.300. Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO

La vendita libera si era aperta alle 10 di questa mattina, sabato 12 luglio, ed in poco più di un’ora sono andati esauriti tutti i posti disponibili in abbonamento.

Si è quindi chiusa la Campagna abbonamenti alla Serie A Enilive 2025/26 (19 partite di campionato + la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa).

Una frase che racconta i sentimenti e le emozioni di chi, ogni giorno, ha come pensiero costante due colori: il nero e l’azzurro.

Una frase per chi, in ogni momento, esprime il suo amore, infinito, per l’Atalanta.