Atalanta-Ajax in tv e streaming: dove vederla

I bergamaschi sfidano in casa i Lancieri nella 2ª giornata del Gruppo D di Champions League: dove vedere Atalanta-Ajax in tv e streaming

Secondo impegno nel Girone D di Champions League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sfida in casa l’Ajax di Erik Ten Hag. La Dea ha al momento 3 punti, mentre gli olandesi si trovano a quota 0, avendo perso la gara d’esordio con il Liverpool. Atalanta-Ajax: la partita si giocherà martedì 27 ottobre 2020 nello scenario del Gewiss Stadium. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dallo sloveno Damir Skomina.

Atalanta-Ajax sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La telecronaca di Atalanta-Ajax sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Champions League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso.

Info e dove vederla

Competizione: Champions League 2020/2021

Quando: Martedì 27 ottobre 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Gewiss Stadium (Bergamo)

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia)

