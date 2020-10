Calendario Champions League 2020/2021: sorteggi, gironi, risultati

Con la compilazione dei gironi ha preso ufficialmente forma la Champions League 2020/2021

Giovedì 1 ottobre 2020, con la compilazione dei Gironi, ha preso forma a Nyon la Champions League 2020/2021. La passata edizione, caratterizzata da una lunga interruzione a causa della pandemia da Coronavirus, si è conclusa lo scorso agosto con il successo in finale del Bayern Monaco contro il PSG.

L’edizione 2020/2021 vede ai nastri di partenza 4 squadre italiane: la Juventus campione d’Italia, l’Inter, l’Atalanta e la Lazio.

Novità Champions League 2020/2021

Visto che l’edizione 2020/2021 si è conclusa solo il 23 agosto, la principale novità del calendario 2020/21 è che tutto sarà leggermente posticipato. L’inizio delle qualificazioni, inizialmente previsto per il 23 giugno, sono iniziate l’8 agosto, mentre il sorteggio della fase a gironi si è svolto l’1 ottobre a Nyon, con la competizione che prenderà il via il 20 ottobre. La fase a eliminazione diretta non subirà alcuna modifica rispetto al calendario originale.

Il Comitato Esecutivo UEFA, in data 24 settembre, ha deciso che per il resto della stagione sarà possibile effettuare fino a cinque sostituzioni. Per questo il numero di giocatori in distinta salirà a 23.

Date Sorteggi

1 ottobre 2020: Sorteggio fase a gironi (RTS Studios, Ginevra, Svizzera)

14 dicembre 2020: Sorteggio ottavi di finale

19 marzo 2021: Sorteggi quarti di finale e semifinali

Date Champions League 2020/2021

Fase a gironi

20 e 21 ottobre 2020: 1ª giornata

27 e 28 ottobre 2020: 2ª giornata

3 e 4 novembre 2020: 3ª giornata

24 e 25 novembre 2020: 4ª giornata

1 e 2 dicembre 2020: 5ª giornata

8 e 9 dicembre 2020: 6ª giornata

Fase a eliminazione diretta

16 e 17 febbraio 2021: andata Ottavi di finale

17 e 18 marzo 2021: ritorno Ottavi di finale

6 e 7 aprile 2021: andata Quarti di finale

14 e 15 aprile 2021: ritorno Quarti di finale

27 e 28 aprile 2021: andata Semifinali

5 e 6 maggio 2021: ritorno Semifinali

29 maggio 2021: Finale – Stadio Olimpico Atatürk, Istanbul

I Gironi

Gruppo A

Bayern Monaco (GER)

Atletico Madrid (SPA)

RB Salisburgo (AUT)

Lokomotiv Mosca (RUS)

Gruppo B

Real Madrid (SPA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

INTER (ITA)

Borussia Mönchengladbach (GER)

Gruppo C

Porto (POR)

Manchester City (ING)

Olympiacos (GRE)

Olympique Marsiglia (FRA)

Gruppo D

Liverpool (ING)

Ajax (OLA)

ATALANTA (ITA)

FC Midtjylland (DAN)

Gruppo E

Siviglia (SPA)

Chelsea (ING)

Krasnodar (RUS)

Rennes (FRA)

Gruppo F

Zenit San Pietroburgo (RUS)

Borussia Dortmund (GER)

LAZIO (ITA)

Bruges (BEL)

Gruppo G

JUVENTUS (ITA)

Barcellona (SPA)

Dinamo Kiev (UCR)

Ferencvaros (UNG)

Gruppo H

PSG (FRA)

Manchester United (ING)

RB Lipsia (GER)

Istanbul Basaksehir

Calendario Champions League 2020/2021

Pubblicheremo il calendario completo della Champions League 2020/2021 non appena sarà ufficializzato dall’UEFA.