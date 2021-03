Calendario Champions League 2020/2021: risultati, classifiche, sorteggi

Definito il quadro dei quarti di finale della Champions League 2020/2021: tutte eliminate le squadre italiane, ci sono due tedesche e tre inglesi

Venerdì 20 marzo 2021 a Nyon è stato definito il quadro dei quarti di finale della Champions League 2020/2021. Nessuna squadra italiana presente nell’urna, visto che gli ottavi sono stati fatali alla Juventus di Pirlo, eliminata dal Porto, all’Atalanta di Gasperini, estromessa dal Real Madrid, e alla Lazio di Simone Inzaghi, travolta dal Bayern Monaco.

La quarta squadra italiana partecipante, l’Inter, è stata la grande delusione della fase a gironi: i nerazzurri sono arrivati quarti nel loro gruppo B, fuori anche dall’Europa League. La Fase a Gruppi aveva preso forma a Nyon giovedì 1 ottobre 2020, con la compilazione dei Gironi.

La passata edizione, caratterizzata da una lunga interruzione a causa della pandemia da Coronavirus, si era conclusa lo scorso agosto con il successo in finale del Bayern Monaco contro il PSG.

Novità Champions League 2020/2021

Visto che l’edizione 2020/2021 si è conclusa solo il 23 agosto, la principale novità del calendario 2020/21 è che tutto sarà leggermente posticipato. L’inizio delle qualificazioni, inizialmente previsto per il 23 giugno, sono iniziate l’8 agosto, mentre il sorteggio della fase a gironi si è svolto l’1 ottobre a Nyon, con la competizione che prenderà il via il 20 ottobre. La fase a eliminazione diretta non subirà alcuna modifica rispetto al calendario originale.

Il Comitato Esecutivo UEFA, in data 24 settembre, ha deciso che per il resto della stagione sarà possibile effettuare fino a cinque sostituzioni. Per questo il numero di giocatori in distinta salirà a 23.

Date Sorteggi

1 ottobre 2020: Sorteggio fase a gironi (RTS Studios, Ginevra, Svizzera)

14 dicembre 2020: Sorteggio ottavi di finale

19 marzo 2021: Sorteggi quarti di finale e semifinali

Date Champions League 2020/2021

Fase a gironi

20 e 21 ottobre 2020: 1ª giornata

27 e 28 ottobre 2020: 2ª giornata

3 e 4 novembre 2020: 3ª giornata

24 e 25 novembre 2020: 4ª giornata

1 e 2 dicembre 2020: 5ª giornata

8 e 9 dicembre 2020: 6ª giornata

Fase a eliminazione diretta

16 e 17 febbraio 2021: andata Ottavi di finale

17 e 18 marzo 2021: ritorno Ottavi di finale

6 e 7 aprile 2021: andata Quarti di finale

14 e 15 aprile 2021: ritorno Quarti di finale

27 e 28 aprile 2021: andata Semifinali

5 e 6 maggio 2021: ritorno Semifinali

29 maggio 2021: Finale – Stadio Olimpico Atatürk, Istanbul

I Gironi

Gruppo A

Bayern Monaco (GER)

Atletico Madrid (SPA)

RB Salisburgo (AUT)

Lokomotiv Mosca (RUS)

Gruppo B

Real Madrid (SPA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

INTER (ITA)

Borussia Mönchengladbach (GER)

Gruppo C

Porto (POR)

Manchester City (ING)

Olympiacos (GRE)

Olympique Marsiglia (FRA)

Gruppo D

Liverpool (ING)

Ajax (OLA)

ATALANTA (ITA)

FC Midtjylland (DAN)

Gruppo E

Siviglia (SPA)

Chelsea (ING)

Krasnodar (RUS)

Rennes (FRA)

Gruppo F

Zenit San Pietroburgo (RUS)

Borussia Dortmund (GER)

LAZIO (ITA)

Bruges (BEL)

Gruppo G

JUVENTUS (ITA)

Barcellona (SPA)

Dinamo Kiev (UCR)

Ferencvaros (UNG)

Gruppo H

PSG (FRA)

Manchester United (ING)

RB Lipsia (GER)

Istanbul Basaksehir

Calendario Champions League 2020/2021

Venerdì 2 ottobre 2020 l’UEFA ha reso noto anche il calendario completo della fase a gironi:

Fase a gironi, 1ª giornata

Martedì 20 ottobre 2020

GRUPPO E

Ore 21.00, Roazhon Park – Rennes, Rennes-Krasnodar 1-1 [56′ rig. Guirassy (R), 59′ Cristian Ramírez (K)]

[56′ rig. Guirassy (R), 59′ Cristian Ramírez (K)] Ore 21.00, Stamford Bridge – Londra, Chelsea-Siviglia 0-0

GRUPPO F

Ore 18.55, Stadio San Pietroburgo – San Pietroburgo, Zenit San Pietroburgo-Bruges 1-2 [63′ Bonaventure (B), 74′ aut. Horvath (Z), 90′ + 3 De Ketelaere (B)]

[63′ Bonaventure (B), 74′ aut. Horvath (Z), 90′ + 3 De Ketelaere (B)] Ore 21.00, Stadio Olimpico – Roma, LAZIO-Borussia Dortmund 3-1 [6′ Immobile (L), 23′ aut. Hitz (L), 71′ Haaland (B), 76′ Akpa-Akpro (L)]

GRUPPO G

Ore 18.55, Valeriy Lobanovskiy Stadium – Kiev, Dinamo Kiev-JUVENTUS 0-2 [46′, 84′ Morata]

[46′, 84′ Morata] Ore 21.00, Camp Nou – Barcellona, Barcellona-Ferencvaros 5-1 [27′ rig. Messi (B), 42′ Ansu Fati (B), 52′ Coutinho (B), 70′ rig. Kharatin (F), 82′ Pedri (B), 89′ O. Dembelé (B)]

GRUPPO H

Ore 21.00, Parco dei Principi – Parigi, PSG-Manchester United 1-2 [23′ rig. Bruno Fernandes (M), 55′ aut. Martial (P), 87′ Rashford (M)]

[23′ rig. Bruno Fernandes (M), 55′ aut. Martial (P), 87′ Rashford (M)] Ore 21.00, Red Bull Arena – Lipsia, RB Lipsia-Istanbul Basaksehir 2-0 [16′, 20′ Angeliño]

Mercoledì 21 ottobre 2020

GRUPPO A

Ore 18.55, Red Bull Arena – Salisburgo, Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2 [19′ Eder (L), 45′ Szoboszlai (S), 50′ Junozovic (S), 75′ Lisakovich (L)]



[19′ Eder (L), 45′ Szoboszlai (S), 50′ Junozovic (S), 75′ Lisakovich (L)] Ore 21.00, Allianz Arena – Monaco di Baviera, Bayern Monaco-Atletico Madrid 4-0 [28′ Coman, 41′ Goretzka, 66′ Tolisso, 72′ Coman]



GRUPPO B

Ore 18.55, Stadio Alfredo Di Stefano – Madrid, Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-3 [29′ Tetê (S), 33′ aut. Varane (S), 42′ Solomon (S), 54′ Modric (R), 59′ Vinícius Junior (R)]



[29′ Tetê (S), 33′ aut. Varane (S), 42′ Solomon (S), 54′ Modric (R), 59′ Vinícius Junior (R)] Ore 21.00, Stadio Giuseppe Meazza – Milano, INTER-Borussia M’Gladbach 2-2 [49′ R. Lukaku (I), 63′ rig. Besenbaini (B), 84′ Hofmann (B), 90′ R. Lukaku (I)]



GRUPPO C



Ore 21.00, Etihad Stadium – Manchester, Manchester City-Porto 3-1 [14′ Luís Dias (P), 21′ rig. Aguero (M), 65′ Gundogan (M), 73′ Ferrán Torres (M)]



[14′ Luís Dias (P), 21′ rig. Aguero (M), 65′ Gundogan (M), 73′ Ferrán Torres (M)] Ore 21.00, Stadio Geōrgios Karaiskakīs – Il Pireo, Olympiacos-Olympique Marsiglia 1-0 [90′ + 1 Ahmed Hassan]



GRUPPO D

Ore 21.00, Johan Cruijff Arena – Amsterdam, Ajax-Liverpool 0-1 [35′ aut. Tagliafico]



[35′ aut. Tagliafico] Ore 21.00, MCH Arena – Herning, FC Midtjylland-ATALANTA 0-4 [26′ D. Zapata, 36′ A. Gómez, 42′ Muriel, 89′ Aleksej Miranchuk]



Fase a gironi, 2ª giornata

Martedì 27 ottobre

GRUPPO A

Ore 18.55, Stadio Lokomotiv – Mosca, Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 1-2 [13′ Goretzka (B), 70′ Anton Miranchuk (L), 79′ Kimmich (B)]

[13′ Goretzka (B), 70′ Anton Miranchuk (L), 79′ Kimmich (B)] Ore 21.00, Wanda Metropolitano – Madrid, Atletico Madrid-Salisburgo 3-2 [29′ M. Llorente (A), 40′ Szoboszlai (S), 47′ aut. Felipe (S), 52′, 85′ João Felix (A)]

GRUPPO B

Ore 18.55, Stadio Metalist – Charkiv, Shakhtar Donetsk-INTER 0-0

Ore 21.00, Borussia Park – Mönchengladbach, Borussia M’Glabdach-Real Madrid 2-2 [33′, 58′ M. Thuram (B), 87′ Benzema (R), 90′ + 3 Casemiro (R)]

GRUPPO C

Ore 21.00, Stadio do Dragão – Porto, Porto-Olympiacos 2-0 [11′ Fabio Vieira, 85′ Sergio Oliveira]

[11′ Fabio Vieira, 85′ Sergio Oliveira] Ore 21.00, Stadio Velodrome – Marsiglia, Olympique Marsiglia-Manchester City 0-3 [18′ Ferrán Torres, 76′ Gündogan, 81′ Sterling]

GRUPPO D

Ore 21.00, Anfield – Liverpool, Liverpool-FC Midtjylland 2-0 [55′ Diogo Jota, 90′ + 3 rig. Salah]

[55′ Diogo Jota, 90′ + 3 rig. Salah] Ore 21.00, Gewiss Stadium, ATALANTA-Ajax 2-2 [30′ rig. Tadic (AJ), 38′ L. Traoré (AJ), 54, 60′ D. Zapata (AT)]

Mercoledì 28 ottobre

GRUPPO E

Ore 18.55, Stadio FC Krasnodar – Krasnodar, Krasnodar-Chelsea 0-4 [37′ Hudson-Odoi, 76′ rig. Werner, 79′ Ziyech, 90′ Pulisic]

[37′ Hudson-Odoi, 76′ rig. Werner, 79′ Ziyech, 90′ Pulisic] Ore 21.00, Stadio Ramón Sánchez Pizjuán – Siviglia, Siviglia-Rennes 1-0 [56′ L. De Jong]

GRUPPO F

Ore 21.00, Signal Iduna Park – Dortmund, Borussia Dortmund-Zenit San Pietroburgo 2-0 [78′ rig. Sancho, 90′ + 1 Haaland]

[78′ rig. Sancho, 90′ + 1 Haaland] Ore 21.00, Stadio Jan Breydel – Bruges, Bruges-LAZIO 1-1 [14′ Correa (L), 42′ rig. Vanaken (B)]

GRUPPO G

Ore 21.00, Allianz Stadium – Torino, JUVENTUS-Barcellona 0-2 [14′ O. Dembelé, 90′ + 1 rig. Messi]

[14′ O. Dembelé, 90′ + 1 rig. Messi] Ore 21.00, Puskas Arena – Budapest, Ferencvaros-Dinamo Kiev 2-2 [28′ rig. Tsygankov (D), 41′ De Pena (D), 59′ Tokmac Nguen (F), 90′ Boli (F)]

GRUPPO H

Ore 18.55, Stadio Basaksehir Fatih Terim – Istanbul, Istanbul Basaksehir-PSG 0-2 [64′, 79′ Kean]

[64′, 79′ Kean] Ore 21.00, Old Trafford – Manchester, Manchester United-RB Lipsia 5-0 [21′ Greenwood, 74′, 78′ Rashford, 87′ rig. Martial, 90′ + 2 Rashford]

Fase a gironi, 3ª giornata

Martedì 3 novembre

GRUPPO A

Ore 18.55, Stadio Lokomotiv – Mosca, Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 1-1 [18′ Giménez (A), 25′ Anton Miranchuk (L)]

[18′ Giménez (A), 25′ Anton Miranchuk (L)] Ore 21.00, Red Bull Arena – Salisburgo, Salisburgo-Bayern Monaco 2-6 [4′ M. Berisha (S), 21′ rig. Lewandowski (B), 44′ aut. Kristensen (B), 66′ Okugawa (S), 79′ J. Boateng (B), 83′ Sané (B), 88′ Lewandowski (B), 90′ + 2 L. Hernández (B)]

GRUPPO B

Ore 18.55, Stadio Metalist – Charkiv, Shakhtar Donetsk-Borussia M’Gladbach 0-6 [8′ Plea, 17′ aut. Bondar, 26′ Plea, 44′ Bensebaini, 65′ Stindl, 78′ Plea]

[8′ Plea, 17′ aut. Bondar, 26′ Plea, 44′ Bensebaini, 65′ Stindl, 78′ Plea] Ore 21.00, Stadio Alfredo Di Stefano – Madrid, Real Madrid-INTER 3-2 [25′ Benzema (R), 33′ Sergio Ramos (R), 35 Lautaro Martínez (I), 68′ Perisic (I), 80′ Rodrygo (R)]

GRUPPO C

Ore 21.00, Etihad Stadium – Manchester, Manchester City-Olympiacos 3-0 [12′ Ferrán Torres, 81′ Gabriel Jesus, 90′ João Cancelo]

[12′ Ferrán Torres, 81′ Gabriel Jesus, 90′ João Cancelo] Ore 21.00, Stadio do Dragão – Porto, Porto-Olympique Marsiglia 3-0 [4′ Marega, 28′ rig. Sergio Oliveira, 69′ L. Díaz]

GRUPPO D

Ore 21.00, MCH Arena – Herning, FC Midtjylland-Ajax 1-2 [1′ Antony (A), 13′ Tadic (A), 18′ Dreyer (M)]

[1′ Antony (A), 13′ Tadic (A), 18′ Dreyer (M)] Ore 21.00, Gewiss Stadium – Bergamo, ATALANTA-Liverpool 0-5 [16′, 33′ Diogo Jota, 47′ Salah, 49′ Mané, 54′ Diogo Jota]

Mercoledì 5 novembre

GRUPPO E

Ore 21.00, Stadio Ramón Sánchez Pizjuán – Siviglia, Siviglia-Krasnodar 3-2 [17′ Suleymanov (K), 21′ rig. Berg (K), 42′ Rakitic (S), 69′, 72′ En-Nesyri (S)]

[17′ Suleymanov (K), 21′ rig. Berg (K), 42′ Rakitic (S), 69′, 72′ En-Nesyri (S)] Ore 21.00, Stamford Bridge – Londra, Chelsea-Rennes 3-0 [10′ rig., 41′ rig. Werner, 50′ Abraham]

GRUPPO F

Ore 18.55, Stadio San Pietroburgo – San Pietroburgo, Zenit San Pietroburgo-LAZIO 1-1 [32′ Erokhin (Z), 82′ Caicedo (L)]

[32′ Erokhin (Z), 82′ Caicedo (L)] Ore 21.00, Stadio Jan Breydel – Bruges, Bruges-Borussia Dortmund 0-3 [14′ T. Hazard, 18′, 32′ Haaland]

GRUPPO G

Ore 21.00, Camp Nou – Barcellona, Barcellona-Dinamo Kiev 2-1 [5′ rig. Messi (B), 65′ Piqué (B), 75′ Tsygankov (D)]

[5′ rig. Messi (B), 65′ Piqué (B), 75′ Tsygankov (D)] Ore 21.00, Puskas Arena – Budapest, Ferencvaros-JUVENTUS 1-4 [7′, 60′ Morata (J), 73′ Dybala (J), 81′ aut. Dvali (J), 90′ Boli (F)]

GRUPPO H

Ore 18.55, Stadio Basaksehir Fatih Terim – Istanbul, Istanbul Basaksehir-Manchester United 2-1 [13′ Demba Ba (I), 43′ Martial (M), 40′ Visca (I)]

[13′ Demba Ba (I), 43′ Martial (M), 40′ Visca (I)] Ore 21.00, Red Bull Arena – Lipsia, RB Lipsia-PSG 2-1 [6′ Di Maria (P), 42′ Nkunku (R), 57′ rig. Forsberg (R)]

Fase a gironi, 4ª giornata

Martedì 24 novembre

GRUPPO E

Ore 18.55, Stadio FC Krasnodar – Krasnodar, Krasnodar-Siviglia 1-2 [4′ Rakitic (S), 56′ Wanderson (K), 90′ + 5 Munir (S)]

[4′ Rakitic (S), 56′ Wanderson (K), 90′ + 5 Munir (S)] Ore 18.55, Roazhon Park – Rennes, Rennes-Chelsea 1-2 [22′ Hudson-Odoi (C), 85′ Guirassy (R), 90′ + 1 Giroud (C)]

GRUPPO F

Ore 21.00, Signal Iduna Park – Dortmund, Borussia Dortmund-Bruges 3-0 [18′ Haaland, 45′ + 1 Sancho, 60′ Haaland]

[18′ Haaland, 45′ + 1 Sancho, 60′ Haaland] Ore 21.00, Stadio Olimpico – Roma, LAZIO-Zenit San Pietroburgo 3-1 [3′ Immobile (L), 22′ Parolo (L), 25′ Dzyuba (Z), 55′ rig. Immobile]

GRUPPO G

Ore 21.00, Allianz Stadium – Torino, JUVENTUS-Ferencvaros 2-1 [19′ Uzuni (F), 35′ Cristiano Ronaldo (J), 90′ + 2 Morata (J)]

[19′ Uzuni (F), 35′ Cristiano Ronaldo (J), 90′ + 2 Morata (J)] Ore 21.00, Valeriy Lobanovskiy Stadium – Kiev, Dinamo Kiev-Barcellona 0-4 [52′ Dest, 57′, 70′ rig. Braithwaite, 90′ + 2 Griezmann]

GRUPPO H

Ore 21.00, Parco dei Principi – Parigi, PSG-RB Lipsia 1-0 [11′ rig. Neymar]

[11′ rig. Neymar] Ore 21.00, Old Trafford – Manchester, Manchester United-Istanbul Basaksehir 4-1 [7′, 19′ Bruno Fernandes (M), 35′ rig. Rashford (M), 75′ Deniz Türüç (I), 90′ + 2 James (M)]

Mercoledì 25 novembre

GRUPPO A

Ore 21.00, Allianz Arena – Monaco di Baviera, Bayern Monaco-Salisburgo 3-1 [43′ Lewandowski (B), 52′ Coman (B), 68′ Sané (B), 73′ M. Berisha (S)]

[43′ Lewandowski (B), 52′ Coman (B), 68′ Sané (B), 73′ M. Berisha (S)] Ore 21.00, Wanda Metropolitano – Madrid, Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 0-0

GRUPPO B

Ore 18.55, Borussia Park – Mönchengladbach, Borussia M’Glabdach-Shakhtar Donetsk 4-0 [17′ rig. Stindl, 34′ Elvedi, 45′ + 1 Embolo, 77′ Wendt]

[17′ rig. Stindl, 34′ Elvedi, 45′ + 1 Embolo, 77′ Wendt] Ore 21.00, Stadio Giuseppe Meazza – Milano, INTER-Real Madrid 0-2 [7′ rig. Hazard, 59’aut. Hakimi]

GRUPPO C

Ore 18.55, Stadio Geōrgios Karaiskakīs – Il Pireo, Olympiacos-Manchester City 0-1 [36′ Foden]

[36′ Foden] Ore 21.00, Stadio Velodrome – Marsiglia, Olympique Marsiglia-Porto 0-2 [39′ Zaidu Sanusi, 72′ rig. Sergio Oliveira]

GRUPPO D

Ore 21.00, Anfield – Liverpool, Liverpool-ATALANTA 0-2 [60′ Ilicic, 64′ Gosens]

[60′ Ilicic, 64′ Gosens] Ore 21.00, Johan Cruijff Arena – Amsterdam, Ajax-FC Midtjylland 3-1 [47′ Gravenberch (A), 49′ Mazraoui (A), 66′ Neres (A), 80′ rig. Mabil (A)]

Fase a gironi, 5ª giornata

Martedì 1 dicembre

GRUPPO A

Ore 18.55, Stadio Lokomotiv – Mosca, Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3 [28′, 41′ M. Berisha (S), 79′ rig. An. Miranchuk (L), 81′ Adeyemi (S)]



[28′, 41′ M. Berisha (S), 79′ rig. An. Miranchuk (L), 81′ Adeyemi (S)] Ore 21.00, Wanda Metropolitano – Madrid, Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1 [26′ João Felix (A), 86′ rig. T. Müller (B)]



GRUPPO B

Ore 18.55, Stadio Metalist – Charkiv, Shakhtar Donetsk-Real Madrid 2-0 [57′ Dentinho, 82′ Solomon]



[57′ Dentinho, 82′ Solomon] Ore 21.00, Borussia Park – Mönchengladbach, Borussia M’Glabdach-INTER 2-3 [17′ Darmian (I), 45′ + 1 Plea (B), 64′, 73′ R. Lukaku (I), 76′ Plea (B)]



GRUPPO C

Ore 21.00, Stadio do Dragão – Porto, Porto-Manchester City 0-0



Ore 21.00, Stadio Velodrome – Marsiglia, Olympique Marsiglia-Olympiacos 2-1 [33′ Camara (O), 55′ rig., 75′ rig. Payet (O)]



GRUPPO D

Ore 21.00, Anfield – Liverpool, Liverpool-Ajax 1-0 [58′ Jones]



[58′ Jones] Ore 21.00, Gewiss Stadium – Bergamo, ATALANTA-FC Midtjylland 1-1 [13′ Sholz (F), 79′ Romero (A)]



Mercoledì 2 dicembre

GRUPPO E

Ore 18.55, Stadio FC Krasnodar – Krasnodar, Krasnodar-Rennes 1-0 [71′ Berg]

[71′ Berg] Ore 21.00, Stadio Ramón Sánchez Pizjuán – Siviglia, Siviglia-Chelsea 0-4 [8, 54′, 74′, 83′ rig. Giroud]

GRUPPO F

Ore 21.00, Signal Iduna Park – Dortmund, Borussia Dortmund-LAZIO 1-1 [44′ Guerreiro (B), 67′ rig. Immobile (L)]

[44′ Guerreiro (B), 67′ rig. Immobile (L)] Ore 21.00, Stadio Jan Breydel – Bruges, Bruges-Zenit San Pietroburgo 3-0 [33′ De Ketelaere, 58′ rig. Vanaken, 73′ Lang]

GRUPPO G

Ore 21.00, Allianz Stadium – Torino, JUVENTUS-Dinamo Kiev 3-0 [21′ Chiesa, 57′ Cristiano Ronaldo, 66′ Morata]

[21′ Chiesa, 57′ Cristiano Ronaldo, 66′ Morata] Ore 21.00, Puskas Arena – Budapest, Ferencvaros-Barcellona 0-3 [14′ Griezmann, 21′ Braithwaite, 28′ rig. O. Dembélé]

GRUPPO H

Ore 18.55, Stadio Basaksehir Fatih Terim – Istanbul, Istanbul Basaksehir-RB Lipsia 3-4 [26′ Y. Poulsen (R), 43′ Mukiele (R), 45′ + 3 Kahveci (I), 66′ Dani Olmo (R), 72′, 85′ Kahveci (I), 90′ + 2 Sørloth (R)]

[26′ Y. Poulsen (R), 43′ Mukiele (R), 45′ + 3 Kahveci (I), 66′ Dani Olmo (R), 72′, 85′ Kahveci (I), 90′ + 2 Sørloth (R)] Ore 21.00, Old Trafford – Manchester, Manchester United-PSG 1-3 [6′ Neymar (P), 32′ Rashford (M), 69′ Marquinhos (P), 90′ + 1 Neymar (P)]

Fase a gironi, 6ª giornata

Martedì 8 dicembre

GRUPPO E

Ore 21.00, Stamford Bridge – Londra, Chelsea-Krasnodar 1-1 [24′ Cabella (K), 28′ rig. Jorginho (C)]

[24′ Cabella (K), 28′ rig. Jorginho (C)] Ore 21.00, Roazhon Park – Rennes, Rennes-Siviglia 1-3 [32′ Koundé (S), 45′ + 2, 81′ En-Nesyri (S), 86′ rig. Rutter (R)]

GRUPPO F

Ore 18.55, Stadio San Pietroburgo – San Pietroburgo, Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund 1-2 [16′ Driussi (Z), 68′ Piszczek (B), 78′ Witsel (B)]

[16′ Driussi (Z), 68′ Piszczek (B), 78′ Witsel (B)] Ore 18.55, Stadio Olimpico – Roma, LAZIO-Bruges 2-2 [12′ Correa (L), 15′ Vormer (B), 27′ rig. Immobile (L), 76′ Vanaken (B)]

GRUPPO G

Ore 21.00, Camp Nou – Barcellona, Barcellona-JUVENTUS 0-3 [13′ rig. Cristiano Ronaldo, 20′ McKennie, 52′ rig. Cristiano Ronaldo]

[13′ rig. Cristiano Ronaldo, 20′ McKennie, 52′ rig. Cristiano Ronaldo] Ore 21.00, Valeriy Lobanovskiy Stadium – Kiev, Dinamo Kiev-Ferencvaros 1-0 [60′ Popov]

GRUPPO H

Mercoledì 9 dicembre, ore 21.00, Parco dei Principi – Parigi, PSG-Istanbul Basaksehir 5-1 [21′, 38′ Neymar (P), 42′ rig. Mbappé (P), 50′ Neymar (P), 57′ Mehmet Topal (I), 62′ Mbappé (P)]

[21′, 38′ Neymar (P), 42′ rig. Mbappé (P), 50′ Neymar (P), 57′ Mehmet Topal (I), 62′ Mbappé (P)] Ore 21.00, Red Bull Arena – Lipsia, RB Lipsia-Manchester United 3-2 [2′ Angeliño (R), 13′ Haidara (R), 69′ Kluivert (R), 80′ rig. Bruno Fernandes (M), 82′ aut. Konaté (M)]

Mercoledì 9 dicembre

GRUPPO A

Ore 21.00, Allianz Arena – Monaco di Baviera, Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca 2-0 [63′ Süle, 80′ Choupo-Moting]

[63′ Süle, 80′ Choupo-Moting] Ore 21.00, Red Bull Arena – Salisburgo, Salisburgo-Atletico Madrid 0-2 [39′ Hermoso, 86′ Ferreira-Carrasco]

GRUPPO B

Ore 21.00, Stadio Alfredo Di Stefano – Madrid, Real Madrid-Borussia M’Gladbach 2-0 [9′, 32′ Benzema]

[9′, 32′ Benzema] Ore 21.00, Stadio Giuseppe Meazza – Milano, INTER-Shakhtar Donetsk 0-0

GRUPPO C

Ore 21.00, Etihad Stadium – Manchester, Manchester City-Olympique Marsiglia 3-0 [48′ Ferrán Torres, 77′ Aguero, 90′ aut. Álvaro González]

[48′ Ferrán Torres, 77′ Aguero, 90′ aut. Álvaro González] Ore 21.00, Stadio Geōrgios Karaiskakīs – Il Pireo, Olympiacos-Porto 0-2 [10′ rig. Otávio, 77′ Uribe]

GRUPPO D

Ore 18.55, Johan Cruijff Arena – Amsterdam, Ajax-ATALANTA 0-1 [85′ Muriel]



[85′ Muriel] Ore 21.00, MCH Arena – Herning, FC Midtjylland-Liverpool 1-1 [1′ Salah (L), 62′ rig. Sholz (M)]



CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021

GRUPPO A

Bayern Monaco pt. 16 Atletico Madrid pt. 9 Salisburgo pt. 4 Lokomotiv Mosca pt. 3

GRUPPO B

Real Madrid pt. 10 Borussia M’Gladbach pt. 8 Shaktar Donetsk pt. 8 Inter pt. 6

GRUPPO C

Manchester City pt. 16 Porto pt. 13 Olympiacos pt. 3 Olympique Marsiglia pt. 3

GRUPPO D

Liverpool pt. 12 Atalanta pt. 11 Ajax pt. 7 Midtjylland pt. 2

GRUPPO E

Chelsea pt. 14 Siviglia pt. 13 Krasnodar pt. 5 Rennes pt. 1

GRUPPO F

Borussia Dortmund pt. 13 LAZIO pt. 10 Bruges pt. 8 Zenit San Pietroburgo pt. 1

GRUPPO G

JUVENTUS pt. 15 Barcellona pt. 15 Dinamo Kiev pt. 4 Ferencvaros pt. 1

GRUPPO H

PSG pt. 12 RB Lipsia pt. 12 Manchester United pt. 9 Istanbul Basaksehir pt. 3

*In grassetto le squadre qualificate agli ottavi di finale

**In rosso le retrocesse in Europa League

OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021



Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 si è tenuto lunedì 14 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera.

Squadre qualificate agli ottavi di finale:

Bayern Monaco (GER), Real Madrid (SPA), Manchester City (ING), Liverpool (ING), Chelsea (ING), Borussia Dortmund (GER), JUVENTUS (ITA), PSG (FRA) – 1° posto

Atletico Madrid (SPA), Borussia M’Gladbach (GER), Porto (POR), ATALANTA (ITA), Siviglia (SPA), LAZIO (ITA), Barcellona (SPA), RB Lipsia (GER) – 2° posto

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Borussia M’Gladbach (GER)-Manchester City (ING)

LAZIO (ITA)-Bayern Monaco (GER)

Atletico Madrid (SPA)-Chelsea (ING)

RB Lipsia (GER)-Liverpool (ING)

Porto (POR)-JUVENTUS (ITA)

Barcellona (SPA)-PSG (FRA)

Siviglia (SPA)-Borussia Dortmund (GER)

ATALANTA (ITA)-Real Madrid (SPA)

ANDATA

Martedì 16 febbraio

Ore 21.00, Camp Nou – Barcellona, Barcellona- PSG 1-4 [27′ rig. Messi (B), 32′, 65′ Mbappé (P), 70′ Kean (P), 80′ Mbappé (P)]

[27′ rig. Messi (B), 32′, 65′ Mbappé (P), 70′ Kean (P), 80′ Mbappé (P)] Ore 21.00, Puskas Arena – Budapest, RB Lipsia-Liverpool 0-2 [53′ Salah, 58′ Mané]

Mercoledì 17 febbraio

Ore 21.00, Stadio do Dragão – Oporto, Porto -JUVENTUS 2-1 [2′ Taremi (P), 46′ Marega (P), 82′ Chiesa (J)]

-JUVENTUS [2′ Taremi (P), 46′ Marega (P), 82′ Chiesa (J)] Ore 21.00, Stadio Ramón Sánchez Pizjuán – Siviglia, Siviglia-Borussia Dortmund 2-3 [7′ Suso (S), 19′ Dahoud (B), 27′, 43′ Haaland (B), 84′ L. De Jong (S)]

Martedì 23 febbraio

Ore 21.00, Arena Națională – Bucarest, Atletico Madrid- Chelsea 0-1 [68′ Giroud]

[68′ Giroud] Ore 21.00, Stadio Olimpico – Roma, LAZIO-Bayern Monaco 1-4 [9′ Lewandowski (B), 24′ Musiala (B), 42′ Sané (B), 49′ Correa (L), 47′ aut. Acerbi (B)]

Mercoledì 24 febbraio

Ore 21.00, Gewiss Stadium – Bergamo, ATALANTA- Real Madrid 0-1 [86′ F. Mendy]

[86′ F. Mendy] Ore 21.00, Puskas Arena – Budapest, Borussia M’Gladbach-Manchester City 0-2 [29′ Bernardo Silva, 65′ Gabriel Jesus]

RITORNO

Martedì 9 marzo

Ore 21.00, Allianz Stadium – Torino, JUVENTUS- Porto 3-2 d.t.s. [19′ rig. Sergio Oliveira (P), 49′, 63′ Chiesa (J), 115′ Sergio Oliveira (P), 117′ Rabiot (J)]

[19′ rig. Sergio Oliveira (P), 49′, 63′ Chiesa (J), 115′ Sergio Oliveira (P), 117′ Rabiot (J)] Ore 21.00, Signal Iduna Park – Dortmund, Borussia Dortmund-Siviglia 2-2 [35′, 54′ rig. Haaland (B), 68′, 90′ + 6 En-Nesyri (S)]

Mercoledì 10 marzo

Ore 21.00, Anfield – Liverpool, Liverpool -RB Lipsia 2-0 [70′ Salah, 74′ Mané]



-RB Lipsia [70′ Salah, 74′ Mané] Ore 21.00, Parco dei Principi – Parigi, PSG-Barcellona 1-1 [30′ rig. Mbappé (P), 37′ Messi (B)]

Martedì 16 marzo

Ore 21.00, Etihad Stadium – Manchester, Manchester City -Borussia M’Gladbach 2-0 [12′ De Bruyne, 18′ Gündogan]

-Borussia M’Gladbach [12′ De Bruyne, 18′ Gündogan] Ore 21.00, Stadio Alfredo Di Stefano – Madrid, Real Madrid-ATALANTA 3-1 [34′ Benzema (R), 60′ rig. Sergio Ramos (R), 83′ Muriel (A), 85′ Asensio (R)]

Mercoledì 17 marzo

Ore 21.00, Stamford Bridge – Londra, Chelsea -Atletico Madrid 2-0 [34′ Ziyech, 90′ + 4 Emerson Palmieri]

-Atletico Madrid [34′ Ziyech, 90′ + 4 Emerson Palmieri] Ore 21.00, Allianz Arena – Monaco di Baviera, Bayern Monaco-LAZIO 2-1 [33′ rig. Lewandowski (B), 73′ Choupo-Moting (B), 82′ Parolo (L)]

QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 si è tenuto venerdì 19 marzo alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera. Le gare di andata si giocheranno il 6 e il 7 aprile, mentre quelle di ritorno si disputeranno il 14 e il 15 aprile.

Squadre qualificate ai quarti di finale:

Porto (POR), Borussia Dortmund (GER), Liverpool (ING), PSG (FRA), Manchester City (ING), Real Madrid (SPA), Chelsea (ING), Bayern Monaco (GER)

Questo l’esito del sorteggio:

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Monaco-PSG

Real Madrid-Liverpool

SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021

L’andata delle semifinali di Champions League si giocherà il 27 e 28 aprile 2021, il ritorno il 5 e 6 maggio 2021: