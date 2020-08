Preliminari Champions League 2020/2021: tabellone, date e risultati

Archiviata l’edizione 2019/2020, la Champions League 2020/2021 ha aperto i battenti a inizio agosto con i turni preliminari: il quadro completo

Mentre il Bayern Monaco si è aggiudicato l’edizione 2019/2020 della Champions League, a inizio agosto è già partita la nuova edizione del torneo. Preliminari Champions League 2019/2020: la nuova competizione è iniziata ufficialmente l’8 agosto con le gare di andata del Turno di Qualificazione.

Preliminari Champions League 2020/2021: le date

Turno preliminare (sorteggio 17 luglio 2020)

Semifinali – sabato 8 agosto 2020

Finale – martedì 11 agosto 2020

1° Turno preliminare (sorteggio 9 agosto 2020)

Martedì 18-Mercoledì 19 agosto 2020

2° Turno preliminare (sorteggio 10 agosto 2020)

Martedì 25-Mercoledì 26 agosto 2020

3° Turno preliminare (sorteggio 31 agosto 2020)

Martedì 15-Mercoledì 16 settembre 2020

Playoff (sorteggio 1 settembre 2020)

Andata – martedì 22 settembre 2020

Ritorno – mercoledì 30 settembre 2020

Preliminari Champions League 2020/2021: turno di qualificazione

I preliminari della nuova edizione di Champions League saranno preceduti dal Turno di qualificazione, che vedrà coinvolte 4 squadre, sorteggiate in due accoppiamenti di sola andata, con le due vincitrici che si affrontano per l’accesso al Primo turno in gara secca. Tutti gli incontri del ‘mini-torneo’ si disputano al Centre sportif de Colovray di Nyon.

La finale del turno preliminare, originariamente prevista per l’11 agosto, è stata annullata a causa della positività al Covid-19 di due giocatori del Drita. Secondo il nuovo regolamento (che regola i casi di partite non disputabili per cause legate al COVID-19) l’UEFA ha assegnato la vittoria a tavolino al Linfield, che ha così passato il turno.

Turno di Qualificazione

Semifinali (8 agosto 2020)

Tre Fiori (SMR)- Linfield (IRN) 0-2 [ 71′ Héry, 83′ Manzinga ]

[ ] Drita (KOS)-Inter Club d’Escaldes (AND) 2-1 [21′ Shabani (D), 29′ Emil García (A), 45′ + 3 Namani (K)]

Finale (11 agosto 2020)

Drita (KOS)-Linfield (IRN) 0-3 a tavolino

1° Turno preliminare

Al 1° Turno preliminare della Champions League 2020/2021 partecipano 34 squadre, le 33 qualificate attraverso i rispettivi campionati e la vincente del Turno di qualificazione. Le 34 squadre ammesse al 1° Turno preliminare si affrontano in partite in gara secca a porte chiuse. La squadra che gioca in casa è stata decisa in base al sorteggio.

Questi gli accoppiamenti:

Ferencvaros (UNG) -Djurgarden (SVE) 2-0 [33′, 62′ Nguen]

-Djurgarden (SVE) [33′, 62′ Nguen] Celtic Glasgow (SCO) -KR Reykjavík (ISL) 6-0 [6′ Elyounoussi, 17′ aut. Aðalsteinsson, 31′ Jullien, 46′ Taylor, 72′ Edouard, 90′ + 1 Elyounoussi]

-KR Reykjavík (ISL) [6′ Elyounoussi, 17′ aut. Aðalsteinsson, 31′ Jullien, 46′ Taylor, 72′ Edouard, 90′ + 1 Elyounoussi] Legia Varsavia (POL) -Linfield (IRN) 1-0 [82′ J. Kanté]

-Linfield (IRN) [82′ J. Kanté] Sheriff Tiraspol (MOL) -Fola Esch (LUS) 2-0 [36′ Abang, 80′ Lukic]

-Fola Esch (LUS) [36′ Abang, 80′ Lukic] Connah’s Q.N.(GAL)- Sarajevo (BOS) 0-2 [16′, 65′ Tatar]

[16′, 65′ Tatar] Stella Rossa (SER) -Europa FC (Gibilterra) 5-0 [35′, 44′, 52′ Ben Nabouhane]

-Europa FC (Gibilterra) [35′, 44′, 52′ Ben Nabouhane] Buducnost (MON)- Ludogorets (BUL) 1-3 [12′ Higinio (L), 25′ Tchibota (L), 31′ Cukovic (B), 90′ + 3 Cauly (L)]

[12′ Higinio (L), 25′ Tchibota (L), 31′ Cukovic (B), 90′ + 3 Cauly (L)] Ararat-Armenia (ARM)- Omonia Nicosia (CIP) 0-1 d.t.s. [94′ Thiago]

[94′ Thiago] Floriana (MAL)- CFR Cluj (ROM) 0-2 [53′ Cestor, 90′ + 7 Golofca]

[53′ Cestor, 90′ + 7 Golofca] Maccabi Tel Aviv (ISR) -Riga FC (LET) 2-0 [58′ rig., 88′ rig. Blackman]

-Riga FC (LET) [58′ rig., 88′ rig. Blackman] Qarabag (AZE) -Sileks Kratovo (MAC) 4-0 [11′ Romero, 40′, 51′ Guerrier, 80′ Emreli]

-Sileks Kratovo (MAC) [11′ Romero, 40′, 51′ Guerrier, 80′ Emreli] Dinamo Tbilisi (GEO)- Tirana (ALB) 0-2 [45′ + 4 Torassa, 86′ Ismailgeci]

[45′ + 4 Torassa, 86′ Ismailgeci] Dinamo Brest (BIE) -Astana (KAZ) 6-3 [16′ Gordeichuk (D), 17′ Pjacenin (D), 22′ Gordeichuk (D), 37′ Sjadz’ko (B), 45′ Tomasov (A), 47′ Rotariu (A), 55′ Diallo (D), 87′ Beisebekov (A), 90′ Diallo (D)]

-Astana (KAZ) [16′ Gordeichuk (D), 17′ Pjacenin (D), 22′ Gordeichuk (D), 37′ Sjadz’ko (B), 45′ Tomasov (A), 47′ Rotariu (A), 55′ Diallo (D), 87′ Beisebekov (A), 90′ Diallo (D)] Molde (NOR) -KuPS (FIN) 5-0 [26′ Hestad, 37′ Eikrem, 65′ Omoijuanfo, 87′ Pedersen, 89′ Knudtzon]

-KuPS (FIN) [26′ Hestad, 37′ Eikrem, 65′ Omoijuanfo, 87′ Pedersen, 89′ Knudtzon] Flora Tallin (EST)- Suduva (LIT) 1-1, 2-4 d.c.r. [49′ Sappinen (F), 78′ rig. Topcagic (S)]

[49′ Sappinen (F), 78′ rig. Topcagic (S)] Celje (SLO) -Dundalk (IRL) 3-0 [43′ Kerin, 89′ Vizinger, 90′ + 5 Dangubic]

-Dundalk (IRL) [43′ Kerin, 89′ Vizinger, 90′ + 5 Dangubic] KÍ Klaksvík (FAR)-Slovan Bratislava (SLV) [21/08, ore 18.00]

*in grassetto le qualificate al 2° Turno preliminare

2° Turno preliminare

A partire dal 2° Turno, i preliminari Champions League 2020/21, le squadre vengono suddivise in due diversi percorsi: 20 squadre prendono parte al “Percorso campioni”, le restanti 6 al “Percorso piazzate”. Il passaggio del turno è deciso attraverso una partita secca, con la formazione che gioca in casa decisa attraverso il sorteggio.

Le squadre sconfitte nel “Percorso campioni” vengono trasferite nel Terzo turno di qualificazione del “Percorso campioni” di Europa League, mentre quelle sconfitte nel “Percorso piazzate” sono trasferite nel 3° Turno preliminare del “Percorso piazzate” di Europa League.

PERCORSO CAMPIONI

Tirana (ALB)-Stella Rossa (SER)

Qarabag (AZE)-Sheriff Tiraspol (MOL)

Celje (SLO)-Molde (NOR)

Suduva (LIT)-Maccabi Tel Aviv (ISR)

Ludogorets (BUL)-Midtjylland (DAN)

Dinamo Brest (BIE)-Sarajevo (BOS)

Legia Varsavia (POL)-Omonia Nicosia (CIP)

CFR Cluj (ROM)-Dinamo Zagabria (CRO)

Yount Boys (SVI)-Vincente KÍ Klaksvík (FAR)-Slovan Bratislava (SLV)

Celtic Glasgow (SCO)-Ferencvaros (UNG)

PERCORSO PIAZZATE

AZ Alkmaar (OLA)-Viktoria Plzen (RCE)

PAOK Salonicco (GRE)-Besiktas (TUR)

Lokomotiva Zagabria (CRO)-Rapid Vienna (AUT)

3° Turno preliminare

Al terzo turno preliminare partecipano complessivamente 20 squadre, di cui 12 per il “Percorso campioni”, e 8 squadre per il “Percorso piazzate”. La squadra che gioca in casa è decisa tramite sorteggio.

Le squadre sconfitte nel 3° Turno preliminare nel “Percorso Campioni” vengono trasferite ai playoff nel “Percorso Campioni” dell’Europa League, mentre le squadre sconfitte nel “Percorso piazzate” accedono direttamente alla fase a gironi dell’Europa League.

Questo l’esito del sorteggio:

PERCORSO CAMPIONI

–

PERCORSO PIAZZATE

–

Playoff Champions League 2020/21

Ai playoff della Champions League 2019/20 partecipano 12 squadre, 6 delle quali accedono alla fase a gironi del torneo.

Le 12 squadre partecipanti sono sorteggiate in 2 urne e suddivise fra teste di serie e non teste di serie in base ai coefficienti UEFA. La squadra sorteggiata per prima disputa in casa il match di andata.

Percorso campioni

–

Percorso piazzate

–