Atalanta, febbre da New Balance Arena! Il dato sui biglietti venduti contro la Juventus, mentre per il Borussia Dortmund…Tutti i dettagli

Atalanta, ecco il dato sui biglietti venduti contro la Juventus, mentre per il Borussia Dortmund…Novità importanti

Sarà una notte di gala, di quelle che fanno tremare i polsi e vibrare i seggiolini. Bergamo si prepara a indossare l’abito delle grandi occasioni per spingere la sua Dea verso l’impresa. Questa sera, in occasione del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà l’Atalanta opposta alla Juventus, la cornice di pubblico sarà semplicemente spettacolare. La risposta del popolo nerazzurro alla chiamata della società è stata massiccia, trasformando la New Balance Arena in un vero e proprio “catino” ribollente di passione, pronto a fungere da dodicesimo uomo in campo per i ragazzi di Palladino. Il tecnico potrà contare sul supporto incondizionato della sua gente per scardinare le resistenze bianconere.

I numeri della sfida: muro nerazzurro

I dati della prevendita non lasciano spazio a interpretazioni: la città vive per questa partita. Sono stati staccati ben 19.300 biglietti, portando l’impianto a un passo dal tutto esaurito. Un dato che conferma il legame viscerale tra la squadra e la tifoseria, specialmente nelle notti a eliminazione diretta dove il fattore campo può risultare decisivo. Non mancherà, tuttavia, il supporto per la squadra avversaria. Nel settore ospiti sono attesi 1.304 tifosi della Juventus, pronti a farsi sentire in un ambiente che si preannuncia ostile sportivamente e caldissimo.

Obiettivo Europa: aperta la vendita per il Borussia

Ma l’entusiasmo a Bergamo non si ferma ai confini nazionali. Mentre l’attenzione è tutta rivolta alla sfida odierna, la società guarda già al futuro prossimo e al palcoscenico più prestigioso. È infatti partita ufficialmente anche la fase di vendita dei tagliandi per il ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia. Un doppio fronte che testimonia la crescita esponenziale del club, ormai stabilmente seduto al tavolo delle grandi d’Europa. Stasera, però, conta solo la Coppa Italia: la New Balance Arena è pronta a ruggire.