Atalanta Bruges, Emanuele Tresoldi: «Mio figlio Nicolò, dal tennis all’Hannover. La FIGC non lo ha mai cercato. Ecco per quale squadra tifa»

Emanuele Tresoldi, padre di Nicolò, giovane talento italiano che sta brillando nel Club Bruges e nell’Under 21 tedesca, si racconta a La Gazzetta dello Sport, svelando un percorso di crescita sportiva e personale tutt’altro che comune per suo figlio. Tra tennis e calcio, la Germania e un legame mai interrotto con l’Italia, il racconto di un padre orgoglioso che stasera, con il Bruges impegnato contro l’Atalanta in Champions, vivrà una serata speciale.

NICOLÒ E IL TENNIS

«In realtà fino ai 13 anni ha giocato quasi più a tennis che a calcio: è stato campione italiano U10, ha fatto due semifinali al Lemon Bowl. E quando c’è stato da scegliere tra calcio e tennis non è stato così semplice… Nel circuito si è allenato con Nardi e incrociava Cobolli e Bove».

IN GERMANIA PER LA FAMIGLIA

«Per seguire il lavoro di mia moglie abbiamo deciso di prendere l’occasione. È stata più una scelta di vita per lui e sua sorella Sofia di 3 anni più grande. In Germania hanno imparato a parlare bene inglese, tedesco e spagnolo».

L’EMERSIONE DEL TALENTO NEL CALCIO

«Grazie al campionato studentesco è stato visionato dall’Hannover che all’inizio gli ha lasciato l’opportunità di allenarsi in entrambi gli sport. Poi però ha dovuto scegliere…».

HANNOVER NON ERA L’UNICA SCELTA

«In realtà potevamo andare a Manchester, ma la Brexit…».

L’AMORE PER IL MILAN

«Atalanta, Bologna, Fiorentina, Juventus e Milan lo avevano monitorato prima che partissimo per la Germania. Nicolò è tifoso del Milan e il suo idolo è Pippo Inzaghi».

L’UNDER 21 TEDESCA E IL SILENZIO DELLA FIGC

«Mai [contatti con la FIGC], ma a dire il vero Nicolò non è un predestinato. Si è formato un passo alla volta, era un po’ “nascosto”».

ATALANTA-BRUGES

«Mia moglie Barbara è bergamasca: sarà l’occasione per tornare allo stadio per una rimpatriata di famiglia. E spero di rivedere Antonio Percassi che ho avuto come presidente quando giocavo nell’Atalanta»