Atalanta Cagliari, riflettori su Marco Palestra: il terzino che incanta la Serie A

Atalanta Cagliari, tutti gli occhi su Palestra: il terzino che domina la Serie A e di cui tutte le big parlano. I numeri

Sabato pomeriggio, per la 15ª giornata di Serie A, l’Atalanta ospiterà il Cagliari. Una sfida che, oltre al confronto tra le due squadre, porta con sé un motivo di grande curiosità: il ritorno a Bergamo di Marco Palestra, giovane talento classe 2005 cresciuto nella Dea e oggi protagonista con la maglia rossoblù.

Il terzino è diventato l’uomo del momento e i dati Opta certificano la sua crescita esponenziale. Palestra si sta imponendo come uno dei difensori più incisivi del campionato 2025/26. Solo Federico Dimarco (cinque assist) ed Emil Holm (quattro) hanno fatto meglio di lui in termini di rifiniture vincenti: tre gli assist già messi a referto, un bottino che lo colloca al livello di un pilastro come Alessandro Bastoni.

Ma il contributo del giovane esterno non si limita agli assist. Con 23 dribbling riusciti, Palestra è il difensore più efficace nell’uno contro uno di tutta la Serie A, dimostrando una spiccata capacità di creare superiorità numerica. A questo si aggiunge un altro primato: con 35 falli subiti, è il giocatore di reparto più bersagliato dagli avversari, segno della difficoltà nel contenerne le iniziative senza ricorrere a interventi irregolari.

Numeri e prestazioni che rendono Palestra uno dei protagonisti assoluti della stagione, e che aggiungono ulteriore fascino alla sfida contro la sua ex squadra.

