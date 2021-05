Atalanta, occhio allo scivolone. In attacco chance per...

L’Atalanta per lo sprint Champions League: in passato però è già caduta con squadre poi retrocesse in Serie B

Sarebbe un peccato se l’Atalanta sprecasse un’altra stagione da top in quel di Parma. Sarebbe un peccato se cadesse dove è già caduta in passato. La scorsa stagione infatti è arrivata la sconfitta in casa con la Spal sotto i colpi dell’ex Petagna, due anni fa un punto in due partite con l’Empoli, poi retrocesso.

Quest’oggi al Tardini la Dea non può permettersi di inciampare e potrebbe approfittare della sfida tra Juventus e Milan per provare la fuga Champions. In attacco Duvan Zapata è praticamente insostituibile, meno Muriel, soprattutto nelle ultime uscite. Il colombiano è un po’ acciaccato e allora potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto Josip Ilicic. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.