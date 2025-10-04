Atalanta Como, Ludi: «Fabregas è un leader e ha personalità. Nico Paz? Per me è un fuoriclasse»

Atalanta Como, ecco le dichiarazioni del ds Ludi nel post partita della sfida di Serie A. Le sue parole

Ai microfoni di Dazn, il ds Carlalberto Ludi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Atalanta Como, 6° turno di Serie A. Ecco le sue parole nel post partita della partita di Serie A:

PAREGGIO – «Siamo molto orgogliosi dei 90 minuti, impossibile non avere difficoltà a Bergamo contro una squadra di Champions League. Nel primo tempo abbiamo avuto altre 2 occasioni oltre al gol e dobbiamo essere orgogliosi per quanto abbiamo fatto ».

PERSONALITA‘ – «Il gioco dell’allenatore, alla base del nostro progetto, si fa solo con personalità. Fabregas è un leader e ha personalità, ma serve anche un ambiente tranquillo e accogliente. Se i giocatori sbagliano non importa: l’importante è usare l’errore per crescere e arrivare a marzo migliori rispetto a quello che siamo oggi».

OBIETTIVO – «Difficile dirlo a ottobre, soprattutto avendo tanti giovani. Noi abbiamo l’obiettivo di migliorare la classifica dell’anno scorso e un altro sogno, a seconda di quanto miglioreremo nel corso della stagione».

FABREGAS – «La cosa peggiore che gli possa capitare. E’ un leader pazzesco e trasmette energia, non è stato facile essere lì rinchiuso».

NICO PAZ – «Per me è un fuoriclasse, un lavoratore pazzesco e un giocatore di talento come poche volte ho visto nella mia carriera».