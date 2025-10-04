Atalanta Como 1-1: Perrone risponde a Samardzic e strappa un punto prezioso a Bergamo

Atalanta Como 1-1: Perrone risponde a Samardzic e Fabregas strappa un punto preziosissimo a Bergamo. Il racconto del match

L’Atalanta non va oltre il pareggio contro il Como nella sfida di Serie A disputata al Gewiss Stadium. La squadra di Juric, tecnico esperto e simbolo della crescita della Dea negli ultimi anni, ha dominato a lungo la gara ma si è dovuta arrendere alla solidità dei lariani, capaci di reagire con carattere e di portare a casa un punto importante.

Il vantaggio nerazzurro con Samardzic

Il match si è acceso fin dai primi minuti. Dopo un’occasione clamorosa sprecata da Tasos Douvikas, attaccante greco noto per la sua rapidità, l’Atalanta ha trovato il vantaggio con Lazar Samardzic, centrocampista serbo dotato di un sinistro potente e preciso. La sua conclusione mancino, chirurgica nell’angolo basso, ha portato i bergamaschi sull’1-0, confermando la qualità tecnica del giovane talento.

La risposta del Como con Perrone

Il Como, guidato in panchina dal vice allenatore Guindos al posto dello squalificato Cesc Fàbregas (ex campione del mondo con la Spagna e oggi alla guida dei lariani), non si è lasciato intimorire. La squadra ha trovato il pareggio grazie a Franco Perrone, attaccante argentino di grande opportunismo, che con un tiro deviato ha beffato Marco Carnesecchi, portiere della Nazionale italiana Under 21. La palla, dopo aver colpito il palo, si è insaccata per l’1-1.

Secondo tempo a tinte nerazzurre

Nella ripresa l’Atalanta ha continuato a spingere, trascinata da Ademola Lookman, esterno nigeriano abile nell’uno contro uno, che ha più volte messo in difficoltà la retroguardia lariana. Tuttavia, la difesa del Como, guidata dall’esperto Diego Carlos, ha retto l’urto, respingendo le offensive nerazzurre. Anche l’ingresso di Álvaro Morata, attaccante spagnolo di grande esperienza, ha dato vivacità agli ospiti, che hanno provato a ribaltare il risultato senza però riuscirci.

Un punto che pesa

Il triplice fischio ha sancito l’1-1 finale. L’Atalanta può recriminare per le tante occasioni non concretizzate, mentre il Como festeggia un pareggio prezioso, che permette ai lariani di superare il Sassuolo in classifica.