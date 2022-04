Eliminazione, cessione societaria: l’Atalanta ora deve ritrovare l’Europa in campionato

L’Atalanta sta vivendo una stagione particolare e diversa rispetto alle ultime: cessione societaria, eliminazione e ora in campionato deve ritrovare l’Europa

Stagione diversa quella dell’Atalanta rispetto a quelle passate. I nerazzurri stanno faticando in campionato, sono usciti dall’Europa League contro il Lipsia e la cessione societaria dei Percassi a Pagliuca. Un’annata movimentata per la Dea, questo è fuori discussione. Mancano poche partita di Serie A (7 per la precisione) e la possibilità per risollevare la situazione c’è eccome.

L’eliminazione dall’Europa League potrebbe lasciare un po’ di scorie, anche perché inaspettata. La partita disputata dai nerazzurri non è stata delle migliori e ora la sfida di domani contro il Verona è il momento ideale per riprendersi subito I tre punti servono eccome alla Dea per il campionato e per tornare a lottare per un posto in Europa. Nell’ultimo periodo i risultati sono altalenanti e dopo la vittoria sul Bologna sono arrivate due sconfitte contro Napoli e Sassuolo.

La situazione si fa sempre più complicata, nonostante il posticipo da giocare e il match da recuperare. Le squadre davanti corrono soprattutto Roma e Fiorentina apparse con una marcia in più in questo periodo. Per il quarto posto è più complicato, al momento sono dodici i punti dalla Juventus, ma il calendario potrebbe sorridere alla squadra di Gasperini. Unico match proibitivo è quello contro il Milan a San Siro, per il resto tutte partite sulla carta abbordabili. L’unico dubbio è il morale dei giocatori in questo periodo, perché sulle qualità della rosa c’è poco da discutere.