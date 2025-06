Flop oggi, domani nuovi acquisti per l'Atalanta? La grande opportunità di El BIlal Touré e Bakker - Calcio News 24

E se l’arrivo di Juric potrebbe essere una grande opportunità per chi rientra dal prestito? Nel mirino Bakker e Touré. Una grande opportunità per l’Atalanta

Una delle regole base sul fare bene la spesa è sicuramente non comprare in abbondanza certi ingredienti: comprare tanto pane per esempio è un grosso rischio visto che dopo tre giorni diventa duro e di conseguenza diventa sprecato.

La dispensa dell’Atalanta necessita un controllo prima di andare sul mercato. Il metodo Ivan Juric prevede una selezione accurata per poi compiere degli acquisti mirati, riducendo il meno possibile i rischi. Aspettando determinate valutazioni, ci sono due giocatori che se prima hanno floppato con Gasperini, oggi si trovano sotto la lente d’ingrandimento: El Bilal Touré e Mitchel Bakker.

Arrivati nel mercato 2023, essi non sono stati esenti da delle difficoltà nonostante il potenziale: il livoriano tra infortuni e buoni doti per Gasp era come una polenta in estate (buona, ma incoerente con quello che serviva); l’olandese totalmente incompatibile con il carattere del tecnico di Grugliasco per tutta una serie di fattori.

A distanza di un anno come sono cambiate le cose? El Bilal 17 presenze, 3 goal e un assist a Stoccarda; Bakker 35 presenze, 4 goal e 3 assist con il Lille. Ora il rientro a casa base e le possibilità con il nuovo mister di poter dire la propria: una grande opportunità per loro, ma soprattutto per l’Atalanta di avere tra le mani due potenziali nuovi acquisti.

El Bilal Touré è un giocatore dalla grande qualità capace di fare sia la seconda punta che il centravanti giocando più palla a terra (un po’ come faceva Luis Muriel ai tempi); Bakker invece è l’esterno sinistro di alzare il livello offensivo tra un Zappacosta che ha un anno in più e un Matteo Ruggeri bravo dietro, ma inconcludente in fase offensiva.

Sarà tempo di fare tutte le valutazioni del caso, ma all’Atalanta (così come alla “tavola calda”) non si butta via niente: chissà se i flop di ieri possano diventare i nuovi acquisti di domani.