Atalanta For Special, imbattuta per tutta la stagione: grande vittoria contro il Cagliari per 9-2

Atalanta For Special, una squadra nerazzurra tanto competitiva quanto imbattibile: 9-2 contro il Cagliari For Special

L’Atalanta For Special emula la prima squadra in Serie A: grande dominatrice e soprattutto imbattuta, con la vittoria contro il Cagliari come ciliegina sulla torta.

IL COMUNICATO

Ogni grande vittoria nasce da un sogno e quello della squadra Junior degli Atalanta For Special non fa eccezione. Al via di questa stagione il gruppo era nuovo, senza esperienza, ma la determinazione, la volontà, le qualità e la passione che questi ragazzi hanno sempre messo in campo, che fosse un allenamento o una partita, li ha fatti crescere a tal punto da arrivare imbattuti alla fine del campionato DPCS “Fun&Play” di 4° livello.

Campionato DCPS 4° livello

ATALANTA FOR SPECIAL-CAGLIARI 9-2 –

Gol nerazzurri di Arrigoni (tripletta), C. Pezzotti (doppietta), Valota (doppietta) Testa e Cavagna

Allenatore: Gianmario Lesmo

Collaboratori: Aurelio Birolini, Leonardo Marcassoli e Gianni Piccati

Nell’ultimo impegno di questa stagione gli Junior hanno affrontato Cagliari, avversario di tutto rispetto, ma che ha capitolato difronte alla forza dei nerazzurri.

Inizia la partita e i For Special passano subito in vantaggio grazie a Valota, abile a rubar palla e a concludere imparabilmente a rete. La reazione degli avversari è bloccata a centrocampo mentre le ripartenze nerazzurre permettono ai For Special di portarsi, in pochi minuti, sul risultato di 3-0 grazie alle reti di Testa e di Arrigoni. Il quarto gol bergamasco, che chiude anche il primo tempo, è firmato da Carlo Pezzotti.

A questo punto il tecnico Lesmo schiera una nuova formazione così da permettere a tutti di giocare. In apertura di ripresa nuovo gol per Arrigoni che anticipa la prima marcatura del Cagliari. Il pressing nerazzurro è però continuo tanto da mandare nuovamente a segno Carlo Pezzotti, per lui doppietta. Il Cagliari accorcia ancora, ma i nerazzurri sono instancabili è vanno ancora a rete prima con Cavagna, poi con Arrigoni, per lui tripletta, e Valota che dopo averlo aperto, chiude il tabellino marcatori di giornata .

Si è quindi chiuso il cammino della squadra Junior nel campionato di riferimento. Quanto fatto da questi ragazzi, il percorso che hanno seguito, dimostra che lo sport è molto più di una competizione: è crescita, amicizia, coraggio e possibilità, ma soprattutto insegna che uniti si possono raggiungere traguardi insperati.