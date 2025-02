Atalanta, doppio successo per la squadra For Special contro Tukiki a Casteddu e Sporting 4E “B” FC Internazionale. Il racconto

Atalanta For Special, due vittorie di fila contro Tukiki a Casteddu e Sporting 4E “B” FC Internazionale. Ecco il racconto

Nella settima giornata del campionato DCPS per le due formazioni degli Atalanta For Special, i nerazzurri fanno bottino pieno in entrambi i match: nel terzo livello i Senior si impongono 4-0 sull’Inter, nel quarto livello invece gli Junior superano 5-4 il Tukiki A Casteddu.

IL COMUNICATO

Campionato DCPS 3° livello, Girone A

ATALANTA FOR SPECIAL-Sporting 4E “B” FC Internazionale 4-0 – Gol atalantini di Cordozo (doppietta), Probo, Caccia.

Nonostante le condizioni climatiche avverse, i Senior riescono ad ottenere ancora una vittoria imponendosi 4-0 sull’Inter nel “derby” tutto nerazzurro del campionato.

Una partita decisamente ben giocata da ambo le parti, ma è l’Atalanta, già nei primi minuti di gioco a sbloccare il risultato grazie ad una conclusione imparabile di Cordozo. Sull’onda dell’entusiasmo per il vantaggio, i Senior allungano le distanze prima con una rete da fuoriclasse di Probo e poi con il gol che vale la personale doppietta di Cordozo. A pochi istanti dalla fine del primo tempo, Caccia lascia partire un tiro a fil di palo e porta a 4 reti il bottino dei nerazzurri orobici. Nel secondo tempo l’Inter prova a reagire prendendo coraggio ma non riesce a cambiare le sorti del match.

Campionato DCPS 4° livello

Tukiki A Casteddu-ATALANTA FOR SPECIAL 4-5 – Gol nerazzurri di Paolo Valota (cinque reti)

Sotto la pioggia milanese, gli Junior danno vita ad una partita spettacolare e ricca di colpi di scena con il Tukiki A Casteddu. Si gioca a ritmi molto elevati con sprazzi di alta qualità in entrambe le squadre. Nei primi dieci minuti il nerazzurro Paolo Valota si rende autore di un’incredibile tripletta ma gli avversari non demordono e con pazienza riescono a recuperare il triplo svantaggio grazie ad una serie di ripartenze ben eseguite. Termina sul 3-3 una prima frazione pirotecnica.

Nel secondo tempo ci pensa ancora una volta Paolo Valota ad andare a segno dopo una triangolazione con Cremaschi, e poco più tardi porta a ben cinque reti il proprio score personale. Il Tukiki A Casteddu riesce subito a rientrare in partita accorciando le distanze. Ma il tempo a disposizione è esaurito e l’arbitro fischia tre volte decretando la vittoria finale per 5-4 dei For Special.

Gli incontri, anche questa volta, si sono disputati al Centro Sportivo Bettinelli di Milano sotto l’attenta supervisione del tecnico Gianmario Lesmo e dei suoi collaboratori, Walter Probo, Aurelio Birolini, Roberto Birolini, Alfredo Locati, Leonardo Marcassoli, Gianni Piccatti.

Credits FOTO: atalanta.it