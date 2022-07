Atalanta, Freuler: «Tante squadre si sono rinforzate, il campo dirà. Italia? Sono fuori dai Mondiali per colpa loro»

Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della stagione dal ritiro di Clausone

STAGIONE – «Può succedere di tutto siccome altre squadre si sono rinforzate come Inter, Juve e Fiorentina. Il Milan resta forte, ma poi sul campo è tutta un’altra storia. Per noi potrebbe essere un anno zero come ha detto il mister».

ITALIA – «Mondiale? Noi abbiamo fatto il nostro, l’Italia ha fatto tutto da sola. Ci hanno dato una mano e noi abbiamo colto l’occasione».