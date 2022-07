Fiorentina, Gollini: «Via dall’Atalanta per problemi con una persona. Firenze? Vi spiego la mia scelta»

Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Moena

FIORENTINA – «Sono qui per confermare il mio valore. Atalanta? Ho avuto problemi personali con una persona, ma ho sempre fatto del mio meglio in campo e la dimostrazione di questo è quello che ho raggiunto sin qui. A Firenze giocherà chi merita, per me è uno stimolo. Tornare qui mi fa uno strano effetto, perché l’anno passato qui è stato fondamentale per me».

ITALIANO-GASPERINI – «Due allenatori simili per certi versi ma hanno tante differenze».

TOTTENHAM – «Mi ha fatto crescere molto stare al fianco di un Campione del Mondo come Lloris».

MUSICA – «Voglio lanciare un messaggio diverso e che possa essere d’aiuto per i giovani, non si deve paura di inseguire le proprie passioni. Mi aiuta a staccare la testa dal quotidiano»