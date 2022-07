La Fiorentina è pronta ad accogliere il terzino Dodo: il brasiliano nel fine settimana effettuerà le visite mediche

La Fiorentina sta aspettando aggiornamenti per la situazione Dodo. Il brasiliano è già in Italia e sta aspettando l’ok dalla Viola per le visite mediche.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il terzino dovrebbe effettuarle nel fine settimane salvo poi raggiungere i compagni nel ritiro di Moena.