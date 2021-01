Atalanta, Gasperini: «Lazio? Ricordo bene il fallo di mano di Bastos»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro la Lazio

PRESTAZIONE – «Tecnicamente abbiamo giocato molto di prima. Muriel negli spazi è sempre molto pericoloso. Forse anche per merito della Lazio abbiamo buttato troppi palloni. Ho cambiato la difesa quando hanno inserito Immobile e Correa. Servivano anche per contenere i centimetri che la Lazio, in quel momento, aveva a disposizione».

VENDETTA – «Ripagati dalla finale di due anni fa? Ricordiamo bene il fallo di mano di Bastos. Andava anche espulso. Questa è un’altra partita, l’errore fu pesante. Non l’ho più voluto rivedere, fu abbastanza netto. Stasera è andata bene».