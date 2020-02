Atalanta, Gasperini: «Valencia squadra di valore. Condizioni Zapata? Stanno tutti benissimo»

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Valencia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha presentato la gara di Champions League di domani sera fra Atalanta e Valencia. Ecco le sue considerazioni.

VALENCIA – «Ottimismo per le assenze del Valencia? Non ci farei affidamento, il Valencia è una squadra di valore abituata a giocare le coppe. Ha defezioni importanti, specie in difesa, ma noi pensiamo alla nostra prestazione. Le partite di Champions sono tutte difficili e equilibrate».

EMOZIONE PER LA GARA – «Dev’essere positiva, un’emozione che porta a esprimerti al meglio e non far tremar le gambe. Tutto quello che è il contorno è di altissimo livello. Il pubblico si sposterà a San Siro».

TATTICA – «Possibile togliere una prima punta e giocare con due attaccanti larghi e Pasalic dietro? Fa parte del nostro bagaglio, in parte lo abbiamo costruito e in parte è stata una necessita durante l’assenza di Zapata. Bisogna saper leggere il momento della partita, ora la squadra deve esprimerti bene dal punto di vista tecnico».

ZAPATA – «Come sta Zapata? Stanno tutti benissimo, sotto questo aspetto c’è grande attesa. Da 70 giorni aspettiamo questa partita, la squadra è al completo».