Atalanta, Gomez: quale è il record del fantasista argentino

Gomez è uno dei giocatori simbolo del straordinario ciclo dell’Atalanta di Gasperini. Rispetto all’attaccante esterno di qualche anno fa, oggi il Papu ha un set di movimenti molto più ampio. Ormai è praticamente un centrocampista, che a seconda della situazione si fa trovare tra le linee e o agisce addirittura da mediano davanti alla difesa. Gasperini sottolinea come la sua capacità di ricoprire più posizioni sia una risorsa importante per la squadra.

Most key passes in Serie A since the start of the 2017/18 season:

🥇 A. Gomez (@Atalanta_BC) — 271

🥈 L. Alberto (@OfficialSSLazio) — 241

🥉 L. Insigne (@sscnapoli) — 223 pic.twitter.com/YkE13k9Doc

— WhoScored.com (@WhoScored) April 27, 2020