Atalanta, Gosens: «Vogliamo la Coppa Italia. Champions? C’è il Real…»

La Lazio cede il passo all’Atalanta dopo una gara pirotecnica: al Gewiss Stadium termina 3-2 per i padroni di casa. L’analisi di Robin Gosens ai microfoni di Rai Sport:

VITTORIA – «Sono queste le vittorie più belle, abbiamo difeso come leoni e meritato la semifinale. Mi ricordo solo una grande occasione di Muriqi, abbiamo meritato di andare avanti. Un peccato non esserci domenica, potevo evitare il giallo con il Milan ma ci penseranno i miei compagni».

OBIETTIVI – «L’obiettivo è arrivare fino in fondo stiamo facendo una stagione incredibile su tutti i fronti. La Coppa Italia è un grande obiettivo, in Champions abbiamo il Real e in campionato vogliamo arrivare più in alto possibile».