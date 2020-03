Atalanta, Ilicic: lo sloveno è incontenibile nel dribbling

Ilicic è il giocatore dell’Atalanta che più spesso salta l’uomo. Solo 3 giocatori in Serie A hanno completato più dribbling

Oltre alla mole di gol e assist, Ilicic è il giocatore dell’Atalanta che più spesso genera superiorità numerica. Con 56 dribbling totali vinti, è addirittura il quarto giocatore della Serie A che più spesso salta l’uomo.

Ma anche nella media per 90′ ha numeri elevatissimi. Con 3.3 dribbling ogni 90′, è per distacco il giocatore della Dea che crea più volte superiorità numerica. In seconda posizione, c’è invece Ruslan Malinovsky (che però spesso entra a gara in corso).