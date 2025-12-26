Atalanta, quanti affari con l’Inter: questi giocatori potrebbero cambiare maglia entro la prossima estate

Atalanta, l’Inter guarda con attenzione in casa della Dea e sono diverse le trattative destinate ad entrare nel vivo entro la prossima estate

Atalanta Inter non è soltanto una delle sfide più attese della Serie A, ma rappresenta anche un vero e proprio crocevia di interessi di mercato. Domenica sera, alle 20.45 alla New Balance Arena, il match tra le due nerazzurre catalizzerà l’attenzione non solo per la classifica, ma anche per le possibili ripercussioni sul futuro di diversi giocatori dell’Atalanta, da tempo nel mirino del club milanese. Sugli spalti sono attesi dirigenti, osservatori e intermediari, pronti a monitorare da vicino alcuni profili che intrigano l’Inter.

I rapporti tra Atalanta e Inter restano solidi, come dimostra una storia recente fatta di trattative importanti e dialoghi continui. Anche dopo il lungo confronto estivo per Lookman, concluso con il no di Luca Percassi a un’offerta da circa 45 milioni complessivi, l’asse Bergamo-Milano non si è mai raffreddato. Anzi, continua a essere uno dei più attivi del panorama italiano.

Il primo nome sul taccuino interista è quello di Ederson. Come riportato dal Corriere Bergamo, il centrocampista brasiliano dell’Atalanta resta un obiettivo mai dimenticato. Già la scorsa estate l’Inter aveva pensato a un’operazione da circa 60 milioni, poi rimandata. Ederson, legato al club fino al 2027, sta vivendo una stagione non sempre lineare, ma le sue qualità da centrocampista completo continuano a convincere Marotta. Con la pista Koné mai decollata, il brasiliano resta una priorità, anche in vista di eventuali movimenti a centrocampo in casa Inter.

Un altro tema caldo riguarda la fascia destra. L’infortunio di Dumfries ha spinto l’Inter a valutare nuove soluzioni, e anche qui l’Atalanta offre profili interessanti. Raoul Bellanova è un titolare fisso nello scacchiere bergamasco, anche se attualmente fermo per infortunio. Il suo nome è seguito con attenzione, soprattutto in prospettiva estiva. Diverso il discorso per Marco Palestra, classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, oggi in prestito al Cagliari e protagonista di una stagione in crescita. Il club bergamasco punta molto su di lui, considerandolo un patrimonio per il futuro.

Infine, resta sullo sfondo Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta è seguito dall’Inter da anni, nonostante una stagione e mezza complicata dagli infortuni. Non è ancora stato utilizzato con continuità, ma il suo potenziale resta altissimo e l’interesse nerazzurro non si è mai spento.

In questo contesto, Atalanta-Inter diventa una partita chiave anche fuori dal campo: novanta minuti che potrebbero pesare non solo sulla classifica, ma anche sulle strategie di mercato dei prossimi mesi.