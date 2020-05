Atalanta, l’iniziativa del Papu Gomez #thebiggestgame

Atalanta, il Papu Gomez parteciperà ad un’importante iniziativa benefica: maglia all’asta per raccogliere fondi

Ennesima iniziativa da parte del Papu Gomez – attaccante dell’Atalanta –, che ha deciso di far parte della campagna #thebiggestgame: oltre cento calciatori, come riportato dal Corriere di Bergamo in edicola oggi, metteranno all’asta la propria maglia.

Le divise riguarderanno partite indimenticabili e verranno messe all’asta per raccogliere fondi in favore della fondazione Donamus, il tutto si svolgerà sulla piattaforma Shirtum. Tutto il ricavato verrà utilizzato per far fronte all’emergenza coronavirus.