Lookman, l'Atalanta e quello che sarà il suo futuro. Una situazione inevitabile (dove la Dea deve farsi trovare pronta) - Calcio News 24

Lookman e il suo futuro: la situazione del fuoriclasse dell’Atalanta tra le voci d’addio e le speranze (forse) di trattenerlo

Non bisogna mai avere paura dell’inevitabile, ma quando riguarda il fuoriclasse della squadra è sempre un tasto molto difficile da premere.

Ademola Lookman è un capitolo che l’Atalanta sapeva di riaffrontare questa estate. Certo, per acquistarlo serve pagare tanta moneta, però dall’altra il rischio di privarsi del giocatore più forte della rosa è ben presente, al di là di quel 10% di speranza (legittima) che possa rimanere.

Citare numeri e dati sarebbe riduttivo per uno come Lookman: l’eroe di Dublino, tre anni atalantini ad alti livelli ed essere una sorta di Kobe Bryant in grado di cambiare volto e risultato di una squadra. Tuttavia non è stato esente da qualche momento no: la situazione con Gasperini dopo Brugge in Champions League, l’ultimo mese assai alterno e soprattutto le turbolenze agostiane che potevano far scoppiare un nuovo caso Koopmeiners.

Le possibilità di un suo addio potrebbero aumentare se si presentasse la big europea di turno come l’Atletico Madrid: un treno che oggettivamente Lookman prenderebbe al volo, considerando sia l’età che la voglia di compiere il salto tra i grandi (seppur a Bergamo sia stato grande ed è un contesto tuttora grande).

Cosa dovrebbe fare l’Atalanta? La società non può fare altro che comportarsi come ha sempre fatto sul mercato: pretendere 50/60 milioni senza scendere a patti e reinvestirli bene per comprare un degno erede che possa alzare il livello. Minima speranza di permanenza? Solo in due casi: se verrà superata una deadline nella quale oltre il giorno X lui (così come gli altri big) non potrà più trasferirsi, oppure fargli un contratto di ferro con ingaggio ritoccato (ma ciò scatenerebbe l’effetto domino portando anche altri giocatori a chiedere un forte aumento: situazione che l’Atalanta non può permettersi).

Una situazione importante per il giocatore più forte della rosa, alla quale servirà arrivare subito ad una conclusione (permanenza o cessione): cifre, intenzioni e soprattutto il tempo permetteranno all’Atalanta di agire nella maniera migliore possibile per evitare non solo nuove turbolenze, ma anche di abbassare l’asticella.