Atalanta, Lookman rientra in gruppo: cosa filtra verso il Lecce. Il piano di Juric

Atalanta, Lookman rientra in gruppo: cosa filtra verso il Lecce. L’attaccante nigeriano è atteso da Juric tra giovedì venerdì

Il caso è chiuso, ora la parola passa al campo. Ademola Lookman è pronto a riprendersi l’Atalanta dopo oltre un mese trascorso ai margini del gruppo. L’attaccante nigeriano, reduce dai due impegni da titolare con la sua nazionale, è atteso a Zingonia tra giovedì e venerdì per essere definitivamente reintegrato nella rosa a disposizione di Ivan Juric.

La vicenda, come riportato da L’Eco di Bergamo, ricalca quanto già accaduto nella stagione 2024. Anche quest’estate, la società ha mantenuto la linea della fermezza, mettendo il giocatore fuori rosa in attesa di definire il suo futuro. Tramontata ogni ipotesi di cessione a mercato chiuso, il club ha deciso di riconsegnare al tecnico un elemento considerato fondamentale per affrontare il doppio impegno tra campionato e Champions League. Dal 1° settembre, infatti, è decaduta la decisione di farlo allenare individualmente.

Nonostante non abbia ancora disputato minuti ufficiali con la Dea in questa stagione, le partite giocate con la Nigeria – tra cui il pareggio per 1-1 con il Sudafrica che complica il cammino verso i Mondiali – hanno permesso a Lookman di mantenere una buona condizione atletica, fattore che potrebbe accelerarne il rientro.

Il tecnico Ivan Juric gestirà il suo reinserimento con cautela. Per la sfida casalinga di domenica contro il Lecce, una maglia da titolare è da escludere, ma la sua presenza tra i convocati non è impossibile. La decisione finale verrà presa solo dopo aver valutato le risposte del giocatore nei primi allenamenti con i compagni. L’obiettivo primario resta quello di averlo al top della forma per il fitto calendario che attende la squadra, a cominciare dalla successiva e insidiosa trasferta contro il Torino. La pace è siglata: l’Atalanta è pronta a riabbracciare il suo talento.