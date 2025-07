Lookman via? La musica non cambia: l'Atalanta deve essere economicamente accontentata (per poi trovare l'erede giusto) - Calcio News 24

Lookman vuole andare via? L’Atalanta deve essere accontentata e reinvestire tale denaro per un degno erede

“Insieme di misure adottate per garantire benessere, protezione e la regolare fruizione di qualcosa”. Questa frase tanto formale quanto chiara non è nient’altro che la definizione Treccani di una parola molto precisa: tutela. Concetto importante per una squadra come l’Atalanta soprattutto durante il periodo del mercato: trattenere tutti o quando qualcuno vuole andare via incassare la cifra massima prestabilita senza svendere i suoi gioielli.

Valeva per Koopmeiners, vale soprattutto per Ademola Lookman. Se è vero che Atletico Madrid e Inter sono come uno sciame d’api intorno ad un bel fiore nerazzurro (con Mola interessato alla loro causa), dall’altra l’Atalanta è chiara sotto tutti i punti di vista: vuoi il giocatore? La cifra è questa.

Mola è il giocatore più forte della rosa, e la società non è intenzionata a privarsene così facilmente. L’Atalanta rimane una proprietà che non guarda in faccia a nessuno, traendo sempre un vantaggio ad ogni addio seppur il “piano A” rimanga la permanenza dei big. Retegui ne è la prova: capocannoniere fondamentale per la Dea, ma di fronte alle pretese del ragazzo e a 68 milioni non si può dire di no.

La Dea non ha bisogno di vendere, però per venire incontro anche alle esigenze del ragazzo, 50 milioni è assolutamente un prezzo oggettivo considerando età, potenziale e ovviamente fattori terzi: raggiungibile anche per chi vuole comprarlo. Il mercato è come l’amore: bisogna essere sempre in due. Va bene l’accordo con il giocatore, dall’altra parte però l’Atalanta deve essere accontentata.

Koopmeiners-Juve parte due? La Dea non trattiene con la forza nessuno se vengono rispettate le sue condizioni, ma l’Atalanta dovrà agire fermamente su due aspetti: in primis incassare la cifra massima possibile (che sia Inter, Atletico o altri la priorità è intascarla) e soprattutto trovare un sostituto all’altezza della situazione considerando che Ademola rimane il fuoriclasse della squadra.

Tenere un giocatore scontento è controproducente per entrambi. All’Atalanta occorre gente talentuosa, affamata e soprattutto forte: seppur rimpiazzare un Kobe Bryant del calcio come Lookman che il 22 maggio ha fatto alzare alla Dea il primo trofeo europeo sia difficile, ma non impossibile.