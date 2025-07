L'opinione dei tifosi dell'Atalanta sulla nuova maglia: bella o si poteva fare di più? Ecco il giudizio - Calcio News 24

Atalanta, quali sono state le reazioni nei confronti della nuova maglia? Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri

Ieri è uscita la nuova maglia dell’Atalanta per quanto riguarda la stagione 2025-2026, che come sempre crea tutta una serie di giudizi (sia positivi che negativi). Ecco le opinioni dei tifosi nerazzurri sui social

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 1159 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 75% reputa non male la nuova maglia, ma si poteva aggiungere qualche dettaglio in più; il 10% etichetta la casacca come esteticamente bella; il restante 5% invece ha riposto in maniera negativa.