Atalanta-Manchester City streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Manchester City streaming e probabili formazioni: la Dea si gioca il 3° posto nel Gruppo C di Champions League

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida al Meazza di Milano il Manchester City di Pep Guardiola nella 4ª giornata della fase a gironi di Champions League. La Dea è al momento ultima a quota 0 punti dopo le prime 3 gare nel Gruppo C e ha bisogno di un risultato positivo per alimentare le speranze di piazzamento al 3° posto finale che consentirebbe il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. Atalanta-Manchester City: la partita si giocherà mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, che è stato designato come impianto casalingo per gli impegni europei dei nerazzurri bergamaschi.

Gasperini in attacco ha il dubbio se schierare Muriel in coppia con Ilicic oppure avanzare il ‘Papu’ Gomez di punta accanto allo sloveno, con uno fra Pasalic (favorito) e Malinovskyi sulla trequarti. Sulle fasce Hateboer e Castagne agiranno sulle due fasce, con De Roon e Freuler interni. In difesa accanto a Toloi, Palomino e Djimsiti sono in vantaggio su Kjaer e Masiello per completare la difesa a tre della Dea. Guardiola dovrebbe affidarsi a Gabriel Jesus come centravanti nel tridente con Mahrez e Sterling. A centrocampo il playmaker sarà Gundogan. In difesa spazio a Cancelo e Mendy sulle fasce, con Otamendi accanto a Stones al centro.

La sfida di Champions League Atalanta-Manchester City sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Atalanta-Manchester City

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 6 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canali 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Aleksei Kulbakov (Bielorussia)



Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Stones, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Fernandinho; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola

